マーク・ハミル、スティーヴン・キング作品に連続出演 優しい祖父から“鬼少佐”まで圧巻の振り幅
「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られる俳優のマーク・ハミル。最近では、“ホラーの帝王”スティーヴン・キング原作映画への連続出演。現在公開中の『サンキュー、チャック』に続き、キングの“幻の処女作”を映画化した『ロングウォーク』（6月26日公開）にも出演しており、注目を集めている。
【動画】極限のデスレースが幕を上げる本編映像
1970年代にデビューして以来、斬新なアイデアと唯一無二のストーリーテリングで世界中を魅了してきたスティーヴン・キング。これまで数多くの作品が映画化・ドラマ化され、現在でも新作映画やリメイク企画が次々と発表されるなど、その影響力は今なお衰えを知らない。
『ロングウォーク』の原作は、キングがリチャード・バックマン名義で発表した小説『死のロングウォーク』で、完成した時期からすると長編デビュー作とされる『キャリー』（1974年）よりも前に存在していた事実上の長編初執筆作とも言われている。
舞台となるのは、社会全体が狂気の“競技”に支配された世界。「時速4.8kmを維持すること」「下回ると警告が始まり、警告3つで即失格（即死）」「コースから逃げても失格」「最後の一人になるまでただひらすらに“歩け”」という極限ルールのもと、若者たちが“最後の一人になるまで歩き続ける”デスゲームへ参加させられる。
ハミルが演じるのは、この狂気の競技を支配する“鬼少佐”。場面写真を見ても、若者たちを無慈悲に追い詰める圧倒的な威圧感を放っている。
本作への出演についてハミルは、「ハンガー・ゲーム」シリーズで知られるフランシス・ローレンス監督と仕事をすることを以前から強く望んでいたと明かし、「私の死ぬまでにやりたいことリストの一つだった」とコメント。さらに、「フランシスが現場で作り上げる空気は、彼のためにベストを尽くしたいと思わせてくれる」と語り、監督への厚い信頼を寄せている。
一方で、ハミルは現在公開中の『サンキュー、チャック』にも出演。こちらは、未曽有の自然災害によってついに世界が終わろうとするなか、街中に突如現れた「ありがとう、チャック」と記された謎の広告と、そこに映し出された一人の男の人生をさかのぼる物語。人生への慈しみや、今この瞬間を生きることの喜びを映し出す感動のヒューマン・ミステリーだ。ハミルは主人公チャックを見守る優しい祖父アルビー・クランツ役で、穏やかで温かな存在感を見せている。
同じスティーヴン・キング原作作品でありながら、慈愛に満ちた祖父と、若者たちを死へ追い込む冷酷な支配者という真逆のキャラクターを演じ分けるマーク・ハミル。「手に入るキングの本はほとんどすべて読んだ」と語るほど以前からキング作品に魅了されてきたハミルだからこそ実現した、キャリアの深みを感じさせる圧巻の演技の振り幅に注目したい。
（C）2026 Lions Gate Films Inc.All Rights Reserved.
（C）2024 DANCE ANYWAY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
【動画】極限のデスレースが幕を上げる本編映像
1970年代にデビューして以来、斬新なアイデアと唯一無二のストーリーテリングで世界中を魅了してきたスティーヴン・キング。これまで数多くの作品が映画化・ドラマ化され、現在でも新作映画やリメイク企画が次々と発表されるなど、その影響力は今なお衰えを知らない。
舞台となるのは、社会全体が狂気の“競技”に支配された世界。「時速4.8kmを維持すること」「下回ると警告が始まり、警告3つで即失格（即死）」「コースから逃げても失格」「最後の一人になるまでただひらすらに“歩け”」という極限ルールのもと、若者たちが“最後の一人になるまで歩き続ける”デスゲームへ参加させられる。
ハミルが演じるのは、この狂気の競技を支配する“鬼少佐”。場面写真を見ても、若者たちを無慈悲に追い詰める圧倒的な威圧感を放っている。
本作への出演についてハミルは、「ハンガー・ゲーム」シリーズで知られるフランシス・ローレンス監督と仕事をすることを以前から強く望んでいたと明かし、「私の死ぬまでにやりたいことリストの一つだった」とコメント。さらに、「フランシスが現場で作り上げる空気は、彼のためにベストを尽くしたいと思わせてくれる」と語り、監督への厚い信頼を寄せている。
一方で、ハミルは現在公開中の『サンキュー、チャック』にも出演。こちらは、未曽有の自然災害によってついに世界が終わろうとするなか、街中に突如現れた「ありがとう、チャック」と記された謎の広告と、そこに映し出された一人の男の人生をさかのぼる物語。人生への慈しみや、今この瞬間を生きることの喜びを映し出す感動のヒューマン・ミステリーだ。ハミルは主人公チャックを見守る優しい祖父アルビー・クランツ役で、穏やかで温かな存在感を見せている。
同じスティーヴン・キング原作作品でありながら、慈愛に満ちた祖父と、若者たちを死へ追い込む冷酷な支配者という真逆のキャラクターを演じ分けるマーク・ハミル。「手に入るキングの本はほとんどすべて読んだ」と語るほど以前からキング作品に魅了されてきたハミルだからこそ実現した、キャリアの深みを感じさせる圧巻の演技の振り幅に注目したい。
（C）2026 Lions Gate Films Inc.All Rights Reserved.
（C）2024 DANCE ANYWAY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.