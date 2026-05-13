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なぜ日本人は投資をしないのか？“貯金だけで安心だった時代”が終わった本当の理由を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「なぜ日本人は投資をしないのか？“貯金だけで安心だった時代”が終わった本当の理由を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、日本人が投資を避けてきた背景と、現在の物価上昇や円安という環境下でなぜ今投資が必要なのかを解説している。



日本の金融資産における預貯金の割合は48.5%に上る。株式や投資信託を保有する人が62%に達するアメリカと比べ、日本人は圧倒的に投資を避ける傾向にある。鳥海氏はこの理由として、バブル崩壊による「投資＝損をする」という失敗体験や、デフレ時代における「待てば物の値段が下がる」という貯金の成功体験が染み付いているためだと分析する。



しかし時代は変わり、現在はインフレが進行している。鳥海氏はその原因として、原油価格の高騰と日米の金利差に起因する円安を挙げる。あらゆる製品の製造や物流に関わる原油価格が上昇し、さらに金利の高いドルが買われて円安が進むことで、輸入大国である日本の物価は必然的に上がっていくと指摘。加えて、増税や社会保険料の引き上げにより手取り額が減少している過酷な現状を提示した。



こうした状況下において、現金を「絶対に減るもの」、投資を「増えるか減るか分からないもの」と定義。鳥海氏は「現預金は相対的に価値がどんどん下がっていくものなんです」と語り、確実に目減りしていく現金に固執する危うさに警鐘を鳴らした。「投資を恐れるのではなく、どうしたら投資で失敗しないのか」を考えるべきだと説いている。



具体的な対策として、新NISAを利用し「S&P500」や「全世界株式」のインデックスファンドへ、毎月無理のない金額を長期間積み立てる手法を推奨。「一時的に下落をすることはあっても、長い目で見たら増える」と述べ、正しい知識を持って早くから長く投資を続ける重要性を結論付けた。