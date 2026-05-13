　5月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは457銘柄。東証終値比で上昇は217銘柄、下落は198銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は98銘柄。うち値上がりが43銘柄、値下がりは47銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2180>　サニーサイド　　 1315.2　+268.2（ +25.6%）
2位 <3948>　光ビジネス　　　 1339.9　+249.9（ +22.9%）
3位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　251　　 +45（ +21.8%）
4位 <6518>　三相電機　　　　　 1675　　+300（ +21.8%）
5位 <3907>　シリコンスタ　　　　870　　+150（ +20.8%）
6位 <4415>　ブロードＥ　　　　 1355　　+220（ +19.4%）
7位 <9888>　ＵＥＸ　　　　　　　925　　+150（ +19.4%）
8位 <4246>　ＤＮＣ　　　　　　 1046　　+150（ +16.7%）
9位 <7709>　クボテック　　　　　 98　　 +14（ +16.7%）
10位 <7826>　フルヤ金属　　　　10630　 +1500（ +16.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2330>　フォーサイド　　　　 87　　 -19（ -17.9%）
2位 <4449>　ギフティ　　　　　 1008　　-202（ -16.7%）
3位 <4847>　インテリＷ　　　　910.2　-169.8（ -15.7%）
4位 <5706>　三井金属　　　　　47001　 -7899（ -14.4%）
5位 <9904>　ベリテ　　　　　　　270　　 -44（ -14.0%）
6位 <332A>　ミーク　　　　　　 1365　　-213（ -13.5%）
7位 <2980>　ＳＲＥＨＤ　　　　 3415　　-510（ -13.0%）
8位 <4316>　ビーマップ　　　　　201　　 -26（ -11.5%）
9位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　411　　 -51（ -11.0%）
10位 <268A>　リガクＨＤ　　　　 2525　　-300（ -10.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　19000　 +1185（　+6.7%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1336　 +79.0（　+6.3%）
3位 <7735>　スクリン　　　　　11800　　+585（　+5.2%）
4位 <5401>　日本製鉄　　　　　582.2　 +22.8（　+4.1%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 6243　　+231（　+3.8%）
6位 <9007>　小田急　　　　　　 1600　 +39.0（　+2.5%）
7位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2408　 +57.5（　+2.4%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　 1687.1　 +37.1（　+2.2%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 4003.5　 +73.5（　+1.9%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　51410　　+910（　+1.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　47001　 -7899（ -14.4%）
2位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5590　　-510（　-8.4%）
3位 <8804>　東建物　　　　　　 3290　-284.0（　-7.9%）
4位 <4042>　東ソー　　　　　　 2630　-138.5（　-5.0%）
5位 <5631>　日製鋼　　　　　　 8400　　-406（　-4.6%）
6位 <1925>　大和ハウス　　　　 4586　　-191（　-4.0%）
7位 <7912>　大日印　　　　　　 3201　 -63.0（　-1.9%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　　 3850　 -64.0（　-1.6%）
9位 <4183>　三井化学　　　　 1967.8　 -31.2（　-1.6%）
10位 <6504>　富士電機　　　　15234.5　-235.5（　-1.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース