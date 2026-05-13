[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇217銘柄・下落198銘柄（東証終値比）
5月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは457銘柄。東証終値比で上昇は217銘柄、下落は198銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は98銘柄。うち値上がりが43銘柄、値下がりは47銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2180> サニーサイド 1315.2 +268.2（ +25.6%）
2位 <3948> 光ビジネス 1339.9 +249.9（ +22.9%）
3位 <3936> ＧＷ 251 +45（ +21.8%）
4位 <6518> 三相電機 1675 +300（ +21.8%）
5位 <3907> シリコンスタ 870 +150（ +20.8%）
6位 <4415> ブロードＥ 1355 +220（ +19.4%）
7位 <9888> ＵＥＸ 925 +150（ +19.4%）
8位 <4246> ＤＮＣ 1046 +150（ +16.7%）
9位 <7709> クボテック 98 +14（ +16.7%）
10位 <7826> フルヤ金属 10630 +1500（ +16.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2330> フォーサイド 87 -19（ -17.9%）
2位 <4449> ギフティ 1008 -202（ -16.7%）
3位 <4847> インテリＷ 910.2 -169.8（ -15.7%）
4位 <5706> 三井金属 47001 -7899（ -14.4%）
5位 <9904> ベリテ 270 -44（ -14.0%）
6位 <332A> ミーク 1365 -213（ -13.5%）
7位 <2980> ＳＲＥＨＤ 3415 -510（ -13.0%）
8位 <4316> ビーマップ 201 -26（ -11.5%）
9位 <2195> アミタＨＤ 411 -51（ -11.0%）
10位 <268A> リガクＨＤ 2525 -300（ -10.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19000 +1185（ +6.7%）
2位 <4751> サイバー 1336 +79.0（ +6.3%）
3位 <7735> スクリン 11800 +585（ +5.2%）
4位 <5401> 日本製鉄 582.2 +22.8（ +4.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 6243 +231（ +3.8%）
6位 <9007> 小田急 1600 +39.0（ +2.5%）
7位 <4208> ＵＢＥ 2408 +57.5（ +2.4%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1687.1 +37.1（ +2.2%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4003.5 +73.5（ +1.9%）
10位 <285A> キオクシア 51410 +910（ +1.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 47001 -7899（ -14.4%）
2位 <5711> 三菱マ 5590 -510（ -8.4%）
3位 <8804> 東建物 3290 -284.0（ -7.9%）
4位 <4042> 東ソー 2630 -138.5（ -5.0%）
5位 <5631> 日製鋼 8400 -406（ -4.6%）
6位 <1925> 大和ハウス 4586 -191（ -4.0%）
7位 <7912> 大日印 3201 -63.0（ -1.9%）
8位 <6479> ミネベア 3850 -64.0（ -1.6%）
9位 <4183> 三井化学 1967.8 -31.2（ -1.6%）
10位 <6504> 富士電機 15234.5 -235.5（ -1.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2180> サニーサイド 1315.2 +268.2（ +25.6%）
2位 <3948> 光ビジネス 1339.9 +249.9（ +22.9%）
3位 <3936> ＧＷ 251 +45（ +21.8%）
4位 <6518> 三相電機 1675 +300（ +21.8%）
5位 <3907> シリコンスタ 870 +150（ +20.8%）
6位 <4415> ブロードＥ 1355 +220（ +19.4%）
7位 <9888> ＵＥＸ 925 +150（ +19.4%）
8位 <4246> ＤＮＣ 1046 +150（ +16.7%）
9位 <7709> クボテック 98 +14（ +16.7%）
10位 <7826> フルヤ金属 10630 +1500（ +16.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2330> フォーサイド 87 -19（ -17.9%）
2位 <4449> ギフティ 1008 -202（ -16.7%）
3位 <4847> インテリＷ 910.2 -169.8（ -15.7%）
4位 <5706> 三井金属 47001 -7899（ -14.4%）
5位 <9904> ベリテ 270 -44（ -14.0%）
6位 <332A> ミーク 1365 -213（ -13.5%）
7位 <2980> ＳＲＥＨＤ 3415 -510（ -13.0%）
8位 <4316> ビーマップ 201 -26（ -11.5%）
9位 <2195> アミタＨＤ 411 -51（ -11.0%）
10位 <268A> リガクＨＤ 2525 -300（ -10.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19000 +1185（ +6.7%）
2位 <4751> サイバー 1336 +79.0（ +6.3%）
3位 <7735> スクリン 11800 +585（ +5.2%）
4位 <5401> 日本製鉄 582.2 +22.8（ +4.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 6243 +231（ +3.8%）
6位 <9007> 小田急 1600 +39.0（ +2.5%）
7位 <4208> ＵＢＥ 2408 +57.5（ +2.4%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1687.1 +37.1（ +2.2%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4003.5 +73.5（ +1.9%）
10位 <285A> キオクシア 51410 +910（ +1.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 47001 -7899（ -14.4%）
2位 <5711> 三菱マ 5590 -510（ -8.4%）
3位 <8804> 東建物 3290 -284.0（ -7.9%）
4位 <4042> 東ソー 2630 -138.5（ -5.0%）
5位 <5631> 日製鋼 8400 -406（ -4.6%）
6位 <1925> 大和ハウス 4586 -191（ -4.0%）
7位 <7912> 大日印 3201 -63.0（ -1.9%）
8位 <6479> ミネベア 3850 -64.0（ -1.6%）
9位 <4183> 三井化学 1967.8 -31.2（ -1.6%）
10位 <6504> 富士電機 15234.5 -235.5（ -1.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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