道枝駿佑、誰にも負けたくないのは“キラキラオーラ”！「アイドルとして活動させていただいているので」

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なにわ男子の道枝駿佑が出演する、韓国のスキンケアブランド“numbuzin（ナンバーズイン）”初となるTVCM『numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク』篇が、5月14日より全国にて順次放映開始となる。このたび、撮影エピソードとインタビューが公開された。

■道枝駿佑がシートマスクから“ひょっこり”現れる

本CMは、真っ白で清潔感溢れる空間に、道枝が爽やかに登場するシーンからスタート。カメラに向かって優しく語りかける「ねぇ、君は何番？」という印象的なフレーズとともに、自分にぴったりのケアを数字で選べる“ナンバーズイン”ならではの楽しさを表現している。

それぞれの肌悩みに寄り添う様子を、道枝の表情豊かなカットとともにテンポよく紹介。最大の注目ポイントは、道枝がシートマスクの穴からこちらを覗き込む、遊び心溢れる演出だ。まるで視聴者が実際にマスクを顔に貼っているような没入感のあるカメラワークで、「ひょっこり」道枝が現れるという、ドキッとするような展開に。

最後は道枝の圧倒的な透明感溢れる“水光肌”とともに、「肌に、いい数字を。」という力強いメッセージで締め括られる。

■撮影エピソード

今回のCMは、白を基調としたLABO（研究所）をイメージしたセットで撮影が行われた。現場に道枝が登場すると、その場がパッと明るくなるような透明感に包まれ、撮影が始まると、まずは真剣な表情で台本に目を通し、監督と細部まで入念に打ち合わせを重ねる。

特に、本CMのみどころとなる「ねぇ、君は何番？」という問いかけのフレーズでは、視聴者の心にそっと触れるような絶妙な響きを追求し、表情や声のトーンを何度も微調整する姿が印象的だった。

撮影の目玉である、シートマスクの穴からカメラを覗き込むカットでは、思わぬ苦戦を強いられる場面も。マスクのセット位置と、自身の顔が完璧に収まる角度を模索し、「あー、もう一回お願いします！」と自ら撮り直しを志願。何度も何度も位置を調整しながら、ベストな見え方をストイックに追求する姿が印象的だった。

一方で、モニターチェック中に見せる優しく微笑む表情や、ふとした瞬間の柔らかな雰囲気には、現場のスタッフも思わず釘付けに。特に「3番」の撮影シーンで、カメラを見つめる圧倒的なビジュアルが映し出されると、スタッフ陣から「かっこいい…」と感嘆の声が漏れるひと幕も。

照明を跳ね返すほど自ら発光しているかのような、内側から潤い溢れる道枝の“水光肌”は、まさにブランドのコンセプトを体現。終始和やかかつ熱量の高い撮影現場となった。

■道枝駿佑 インタビュー