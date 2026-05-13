BTS¡¦V¤¬ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¥á¥¥·¥³¸ø±éÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º´éÌÌ¤¬¤ª¶¯¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①BTS V¥á¥¥·¥³¸ø±é¤ÎÍ¾±¤ÅÁ¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②～④¥á¥¥·¥³¸ø±é3Æü´Ö¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
BTS¤ÎV¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î7Æü¡¦9Æü¡¦10Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ªGNP¥»¥°¥í¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç IN MEXICO CITY¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸Î¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£BTS V¤¬RM¡¢JIN¡¢J-HOPE¤é¤Î¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤Î»Ñ¡õ¡Ö7¡×¥¿¥È¥¥ー¤Ë¤â»ëÀþ½¸Ãæ
ÀèÆü¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢¶ßÂ¤ò¥Ö¥í¥ó¥É¤Ë¥Ø¥¢¥«¥éー¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿V¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢V¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖEsto no es un adiós¡Ê¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ë¡×¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¡¢¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¤òÈï¤Ã¤¿ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¡£²¼¤í¤·¤¿Á°È±¤«¤éÇÁ¤¯¾åÌÜ¸¯¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¡¢JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡¢J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤é¥á¥ó¥Ðー¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤ò¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉ÷²Ã¹©¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥áー¥¸¥¸ー¥ó¥º¤«¤éÇÁ¤¯ÂÀ¤â¤â¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿BTS¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¡Ö7¡×¤Î¡ÈÍ§¾ð¥¿¥È¥¥ー¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£9ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¶ßÂ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò¿¤Ð¤·¤¿¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¡£V¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¥ì¥¶ー°áÁõ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£12ËçÌÜ¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉ÷¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£13ËçÌÜ¤Î¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Í¾ÇòÉôÊ¬¤Ë¡ÖNo me olvides¡Ê»ä¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡Ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ðー¡¦¥ßー¡Ù¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Åê¹ÆÁ´ÂÎ¤Ë²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º´éÌÌ¤¬¤ª¶¯¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖBGM¤â¡ØRemember me¡Ù¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅÃÏ¤´¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¸¯¤¤¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤Î»£±Æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£