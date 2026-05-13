ソフトバンクは、ソニーの最新Androidスマートフォン「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売する。現在予約を受け付けている。

価格は27万4320円。他社から乗り換え（MNP）やワイモバイル・LINEMOからの乗り換え、もしくは新規契約で48回払いの場合、1回目～24回目の支払額は1回あたり5760円、25回目～48回目は5670円。機種変更の場合は、1回目～24回目の支払額が1回あたり6220円、25回目～48回目が5210円。

端末購入プログラム「新トクするサポート＋」の対象で、25カ月目に特典利用（特典B）を申し込み、翌月末までに機種を返却すると、最大24回分の支払額が免除される。MNPの場合、実質負担額は16万240円（5760円×24回＋特典利用料2万2000円）となる。

同じく、MNPで13カ月目に特典利用（特典A）を申し込むと、実質負担額は12万4120円（5760円×12回＋早期利用料3万3000円＋特典利用料2万2000円）となる。機種変更の場合は、25カ月目に特典利用（特典B）で実質17万1280円、13カ月目に特典利用（特典A）で実質12万9640円。

いずれの場合も、特典利用時にソフトバンクで対象機種へ買い替えると、特典利用料2万2000円が免除される。

カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッドの3色。ストレージは256GB、メモリーは12GBのモデルがラインアップされる。

グラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド

発売を記念して、ソニーマーケティング主催のキャンペーンも実施。6月10日までの予約期間中に、キャンペーンサイトでエントリーの上、「Xperia 1 VIII」を購入すると5000円相当のPayPayポイントが進呈される。

また、8月31日までに「Xperia 1 VIII」を購入し、9月7日までにキャンペーンに応募すると、1万円相当のPayPayポイントも進呈される。両方のキャンペーンに参加すると、最大1万5000円相当のPayPayポイントがプレゼントされる。