「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、ダイキン工業<6367.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でダイキンは高い。同社は１２日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表した。国内、米国を中心に販売が堅調に推移し、５期連続の営業増益を達成。最高益を更新した。続く２７年３月期も成長継続の見通しを示した。



直近、海外アクティビストによる株式取得が判明し、思惑買いを呼んでいたが、好決算を受けて同社株は更に上昇。年初来高値圏を突き進む展開となっている。短期間でやや急ピッチな株高となっていることもあり、過熱感を意識する向きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS