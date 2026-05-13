UTA、演技初挑戦で“ガス人間”役に大抜てき Netflixで7月2日配信開始 ティザー予告も解禁
動画配信サービス「Netflix」の新作、Netflixシリーズ『ガス人間』が、7月2日より世界独占配信されることが発表された。あわせて、タイトルロールとなる《ガス人間》を俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが演じることが明らかに。ティザーアート、ティーザー予告も解禁となった。
【動画】Netflixシリーズ『ガス人間』ティザー予告
1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブート。エグゼクティブプロデューサー・脚本を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホ。監督は、『岬の兄妹』『さがす』、配信シリーズ『ガンニバル』の片山慎三が務め、日韓トップクリエイターのタッグが実現した。
物語の発端は、生放送中のテレビ番組で発生した爆死事件。人間が突如として膨張し爆発するという未曾有の惨劇の背後には、自らの身体を自在にガスへ変化させる《ガス人間》の存在があった。実体を持たず、あらゆる障壁をすり抜ける“捕まえられない恐怖”が、社会を静かに侵食していく。
ガス人間を追う刑事・岡本賢治役で小栗旬、記者・甲野京子役で蒼井優、動画配信者の兄妹役で広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長役で竹野内豊の出演がすでに発表されている。
《ガス人間》役で俳優デビューを果たすことになったUTAは、演技未経験ながら、“色のついていない真っさらな存在”として抜てきされた。得体の知れない不気味さと圧倒的な存在感を放つ。
UTAは「仕上がった作品を観て興奮しています！初めての撮影の中で、アクション、心を通わせる演技、ブルーバックを使う特撮など、未熟な自分にとってはハードルの高いものばかりでしたが、片山監督をはじめ、熱い絆で結ばれたスタッフの皆さん、そしてキャストの皆さんが、僕の殻を剥がし、逞しさと自由さを与えてくれました。あの『ガス人間』の世界に没頭した日々は、自分にとってかけがえのない財産になりました。ぜひ、たくさんの方に観ていただけたらと思います！」とコメントを寄せている。
本作は、東宝とNetflixによる超大型プロジェクトとして始動。共同企画・制作にはWOWPOINTも参加する。制作陣が目指したのは、“ファンタジーではなく地に足の着いたリアル”。映画『ゴジラ-1.0』でアカデミー賞視覚効果賞を受賞した白組によるVFXと、大規模カーアクションを融合させ、日本ドラマの枠を超える“新次元”の映像体験を打ち出す。
あわせて解禁されたティーザー映像では、《ガス人間》による“予告爆発殺人”の一端も公開。誰も捕まえられない恐怖が、ついに動き出す。
【動画】Netflixシリーズ『ガス人間』ティザー予告
1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブート。エグゼクティブプロデューサー・脚本を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホ。監督は、『岬の兄妹』『さがす』、配信シリーズ『ガンニバル』の片山慎三が務め、日韓トップクリエイターのタッグが実現した。
ガス人間を追う刑事・岡本賢治役で小栗旬、記者・甲野京子役で蒼井優、動画配信者の兄妹役で広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長役で竹野内豊の出演がすでに発表されている。
《ガス人間》役で俳優デビューを果たすことになったUTAは、演技未経験ながら、“色のついていない真っさらな存在”として抜てきされた。得体の知れない不気味さと圧倒的な存在感を放つ。
UTAは「仕上がった作品を観て興奮しています！初めての撮影の中で、アクション、心を通わせる演技、ブルーバックを使う特撮など、未熟な自分にとってはハードルの高いものばかりでしたが、片山監督をはじめ、熱い絆で結ばれたスタッフの皆さん、そしてキャストの皆さんが、僕の殻を剥がし、逞しさと自由さを与えてくれました。あの『ガス人間』の世界に没頭した日々は、自分にとってかけがえのない財産になりました。ぜひ、たくさんの方に観ていただけたらと思います！」とコメントを寄せている。
本作は、東宝とNetflixによる超大型プロジェクトとして始動。共同企画・制作にはWOWPOINTも参加する。制作陣が目指したのは、“ファンタジーではなく地に足の着いたリアル”。映画『ゴジラ-1.0』でアカデミー賞視覚効果賞を受賞した白組によるVFXと、大規模カーアクションを融合させ、日本ドラマの枠を超える“新次元”の映像体験を打ち出す。
あわせて解禁されたティーザー映像では、《ガス人間》による“予告爆発殺人”の一端も公開。誰も捕まえられない恐怖が、ついに動き出す。