往年の開発手法へ回帰

ロータスは、EV路線からの脱却を進める中で、2028年に新型V8ハイブリッド・スーパーカーを投入する計画だ。

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今回、2本の巨大な排気管を備えた同車のリアビュー画像が公開された。2024年に披露された電動スーパーカーコンセプト『セオリー1』からの影響が見て取れる。



新型スーパーカーの予告画像 ロータス

ロータスにとって最後のV8エンジン搭載モデルは、2004年に生産終了した『エスプリ』だ。そのため新型スーパーカーは、いまだに人気の高いエスプリとの比較を避けられないだろう。

ジーリー（吉利汽車）傘下のロータスはまた、往年の開発手法に則ることを約束しており、徹底した軽量化への回帰を示唆している。

CEOのフェン・チンフェン氏は声明で「ロータスは（創業者）コーリン・チャップマンの反骨精神から生まれたものであり、その精神は今日でも失われていません」と述べた。

V8ハイブリッド採用へ

ロータスによれば、新型スーパーカーは軽量化のため、プラグインハイブリッド車（PHEV）ではなくハイブリッド車になるという。

PHEVはより高い出力を発揮でき、排出ガス規制の面でも有利とされている。そのため、多くのスーパーカーメーカーがPHEVへの転換を進めており、アストン マーティン・ヴァルハラ、ランボルギーニ・テメラリオ、フェラーリ296 GTBなどが誕生している。



2024年公開のセオリー1コンセプト ロータス

新型スーパーカーにどのV8エンジンを採用するかについては明言していないが、同社は現在、スポーツカー『エミーラ』向けにメルセデスAMGからターボチャージャー付き4気筒エンジンを調達しており、同様の契約をAMG製V8エンジン（アストン マーティンで採用実績あり）にも拡大する可能性がある。

実際、メルセデスAMGはこの『M177』型4.0Lツインターボエンジンを新世代モデル向けに改良し、モータースポーツ由来のフラットプレーンクランクを採用したばかりだ。

最近改良を受けたメルセデス・ベンツSクラスでは、このV8エンジンは最高出力537ps、最大トルク76.5kg-mを発揮している。AUTOCARの取材によると、さらに高性能モデル向けに660psと81.5kg-mを超える改良が進められているようだ。

ロータスは、この新型スーパーカーが欧州で生産される「可能性が高い」と述べたが、英国ノーフォーク州ヘセルにある拠点で、エミーラやハイパーカーの『エヴァイヤ』と並行して生産されるかどうかは明言しなかった。

基本デザインはコンセプトを踏襲？

新型スーパーカーは、セオリー1コンセプトと同様に、英国コベントリーのデザインセンターで開発された。外観だけでなく、マクラーレンF1のような3人乗りレイアウトも引き継がれる可能性がある。

セオリー1コンセプトは、エヴァイヤ（全長4490mm、最高出力2040ps）のような過激なハイパーカーとは異なり、より親しみやすいスーパーカーとして設計された。例えば、カーボンファイバー製モノコックを採用することで軽量化を実現。2024年当時、ロータスはコンセプトカーに使用された技術の85％が量産準備段階にあると述べていた。



2024年公開のセオリー1コンセプト ロータス

ロータスは2028年までに完全電動化を目指す計画を断念し、マルチパワートレイン戦略へと舵を切った。その一環としてV8スーパーカーの開発に着手している。

新型スーパーカーのコードネームは『タイプ135』で、これは当初、エミーラの後継となる予定だったEVに付けられていたものだ。

今後数週間のうちに、ロータスはエミーラの改良型を発表する予定で、「これまでで最もパワフルかつ軽量なエミーラ」になるという。

以前、エミーラにPHEVパワートレインが搭載される可能性も示唆されていたが、車重1.5トンの現行型よりも「軽量」となることから、その見通しは不透明だ。

また、EVからの転換の一環として、ロータスは新型SUV『エレトレX』の生産を拡大し、「短期的には」PHEVの販売を世界全体の60％まで引き上げたいと発表した。エレトレXはすでに中国で納車が始まっており、今年後半に欧州へ、2027年には英国へ導入される予定だ。