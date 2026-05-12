ラコステ、ポロシャツがテーマのイベント開催　ダブレットなどとコラボ

「ラコステ（LACOSTE）」が、ポロシャツをテーマとしたイベント「LACOSTE POLO FACTORY EVENT」を原宿店で開催する。会期は5月15日から24日まで。

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同イベントは、ラコステの象徴であるポロシャツの原点と未来を再解釈する体験型イベント。フランス・トロワの工場をイメージした空間では、ものづくりの背景を感じることができるインスタレーションが登場するほか、「ダブレット（doublet）」、高木耕一郎、「ボドコス（Bodocos）」、「D.Y.E」とのコラボレーション作品やリメイクアイテムの展示・販売も行う。

また、イベント期間中、ポロシャツの購入者には、ラコステの鹿の子素材を使用したミニポロシャツ型キーホルダーを数量限定で配付。5月16日15時からは、アーティストSkaai、ヒップホップコレクティブZiproom、プロデューサーuinが出演する入場料無料のインストアライブも開催する。

◾️LACOSTE POLO FACTORY EVENT

期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

会場：ラコステ原宿店

所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目32-5

営業時間：11:00〜20:00

公式サイト