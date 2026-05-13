月の年金6万円・貯金10万円「娘にも迷惑かけて楽しいはずありません」68歳女性のひとり老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月9日に回答があった福岡県在住68歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：福岡県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：10万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「生活できる年金額では全くない。なので生活保護が必要である」と語っています。
ひと月の支出は「6万円」程度に抑える努力をしているものの、年金だけでは「年間のほとんどの月で足りない」と回答されています。
年金以外に「新聞代の集金スタッフを週2回で、月2万円程度」の収入があるといいます。
年金生活においては、一回で作る「ごはんを全部食べきらずに残して次の食事にまわす」など食費を切り詰めている様子です。
年金生活を支えるための蓄えがないことで「娘にも迷惑かけている。こんな生活が楽しいはずありません」とため息をつきます。
年金だけでは生活ができないなんて、「日本の年金制度はとてもよろしくない」と不満を語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：68歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：福岡県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：10万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「生活できる年金額では全くない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活できる年金額では全くない。なので生活保護が必要である」と語っています。
ひと月の支出は「6万円」程度に抑える努力をしているものの、年金だけでは「年間のほとんどの月で足りない」と回答されています。
「集金スタッフを週2回で、月2万円程度の収入」年金で足りない支出については「給与、娘からの援助」で賄っているという投稿者。
年金以外に「新聞代の集金スタッフを週2回で、月2万円程度」の収入があるといいます。
年金生活においては、一回で作る「ごはんを全部食べきらずに残して次の食事にまわす」など食費を切り詰めている様子です。
「貯金しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「貯金しておけばよかった」と後悔を吐露。
年金生活を支えるための蓄えがないことで「娘にも迷惑かけている。こんな生活が楽しいはずありません」とため息をつきます。
年金だけでは生活ができないなんて、「日本の年金制度はとてもよろしくない」と不満を語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)