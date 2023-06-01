長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた「熱闘甲子園」がお届けする音楽イベント、「熱闘甲子園presents 熱闘JAM」。

昨年、約6,500人を動員し大きな感動を呼んだ本イベントが、2026年は初の2days開催へと進化。そしてこの度、待望のDAY 2(9月23日)出演アーティストとして、今年度の「熱闘甲子園」テーマソングを手がけるVaundy、そして2006年の夏を彩ったスキマスイッチの出演が決定した！

DAY1(Da-iCE / FUNKY MONKEY BΛBY’S)に続き、DAY2も豪華アーティストたちが、アリーナを熱狂の渦に巻き込む！

また、本日より「熱闘JAM 2026」本番のステージを共に創り上げる高校吹奏楽部の募集が開始される。アリーナという大舞台で、日頃の練習の成果とその情熱を存分に表現してくれる学校を近畿2府4県から募集(DAY1・2、各日数校予定)。アーティストによるライブ、そして高校生による力強いパフォーマンス。それぞれの熱量がぶつかり合う、唯一無二の音楽フェスにご期待を！



◆DAY2 SPECIAL LIVE ARTIST◆

■ Vaundy

2026年熱闘甲子園テーマソングを担当



■ スキマスイッチ

2006年熱闘甲子園テーマソング「スフィアの羽根」を担当



【開催概要】

公演名:「熱闘甲子園presents 熱闘JAM 2026」

開催日: DAY1 2026年9月22日(火・祝) 開場: 15:00 開演: 16:00

出演：Da-iCE、FUNKY MONKEY BΛBY‘S

DAY2 2026年9月23日(水・祝) 開場: 14:00 開演: 15:00

出演：Vaundy、スキマスイッチ

・場所: GLION ARENA KOBE

・特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社

・チケット料金：SSアリーナ席(特典タオル付)：15,000円（税込）/ SSアリーナ席：13,000円（税込）

Sアリーナ席(特典タオル付)： 13,000円（税込）/Sアリーナ席：11,000円（税込）

Aスタンド席：9,000円（税込）/Bスタンド席：6,000円（税込）

・チケット販売・先行受付：DAY1 熱闘JAM最速先行にて受付中。

DAY2 (一般・各FC先行) 5月13日(水) 18:00～受付開始。

・チケット詳細URL：https://l-tike.com/st1/nettojam2026/



・Vaundy FC先行(抽選)：受付期間：5/13(水)18:00 ～ 5/18(月)23:59

・スキマスイッチFC先行(抽選)：受付期間：5/13(水)18:00 ～ 5/18(月)23:59

※詳細は各アーティストのファンクラブ情報をご確認ください。



【日本コカ・コーラより高校生無料チケットプレゼント】

毎年、熱闘甲子園で球児や応援する人たちの感動を届けている日本コカ・コーラの特別協賛が決定！

そして今回、日本コカ・コーラから高校生無料チケットをプレゼント！各日500人限定、無料ご招待！

熱闘JAM最速先行にて受付中！



【本番ステージを共に創り上げる高校吹奏楽部も近畿2府4県より募集開始！】

本イベントでは、出演する高校生の皆様へ“特別な体験”をお届けするとともに、その素晴らしい魅力を発信することを目指している。神戸・GLION ARENA KOBEの大舞台で共に感動を創り上げてくださる学校を募集！

募集数： DAY1・2、各日数校

応募締切：2026年6月14日(日) 23時59分まで

応募方法：応募フォームに必要事項を入力し、「演奏動画」を添えてご提出ください。

詳細・募集要項はこちら：https://www.asahi.co.jp/netto_jam/2026/

※応募資格やスケジュール等の詳細は、上記「熱闘JAM 2026」公式サイト内の応募フォームをご確認ください。