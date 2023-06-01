back number「アイラブユー」、「ストリーミング」累積再生数4億回突破 自身通算8作目【オリコンランキング】
back numberの「アイラブユー」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目の累積再生数4億回突破作品となった。
【動画】back number「アイラブユー」MV
週間再生数131.2万回（1,312,211回）を記録。累積再生数は4億85.9万回（400,858,733回）。
back numberの累積再生数4億回突破作品はこのほか、「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「花束」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」となる。
本作は、俳優・福原遥がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】back number「アイラブユー」MV
週間再生数131.2万回（1,312,211回）を記録。累積再生数は4億85.9万回（400,858,733回）。
back numberの累積再生数4億回突破作品はこのほか、「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「花束」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」となる。
本作は、俳優・福原遥がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞