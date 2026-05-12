「足長すぎてるからさすがに」町田啓太、圧巻スタイルにファン歓喜！ 「スタイルの良さが際立つ……」
俳優の町田啓太さんは5月12日、自身のInstagramを更新。圧巻スタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。
【写真】町田啓太の圧巻スタイル
ファンからは「足がとてつもなく長っ！」「足長すぎてるからさすがに」「あり得ないくらい脚が長い」「3枚目、スタイルの良さが際立つ……」「美的ビジュアル…」「シチュエーションも撮り方も遊び心ありますね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】町田啓太の圧巻スタイル
「あり得ないくらい脚が長い」町田さんは、活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『sign』（小学館）のオフショットなど、4枚の写真を投稿。個性的な世界観が伝わってくる貴重なショットの数々です。特に3枚目の全身ショットは、町田さんの圧巻のスタイルが際立っています。
東京・ソウル・台北で撮影同写真集は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。今回の投稿は東京で撮影したもので、ソウルと台北で撮影したオフショットも投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)