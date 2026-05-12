必要十分を押さえた装備内容とパフォーマンス

電動化の流れが加速する自動車業界において、各メーカーは個性ある電気自動車を次々と打ち出しています。

そうした中で、スズキが投入した「eビターラ」は、日常生活に取り入れやすい価格と実用性を重視したモデルとして関心を集めています。

【画像】これがスズキ「eビターラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

派手さよりも堅実さを重んじる同社らしい一台といえるでしょう。

このモデルはスズキにとって本格的な電気自動車の出発点ともいえる存在であり、通勤や買い物といった日常用途から、ある程度の距離を移動するドライブまで幅広く対応できる設計が特徴です。

過度な高性能を追い求めるのではなく、現実的な使い勝手を優先したバランス型の仕上がりとなっています。

eビターラは2024年11月にミラノで初披露された後、各国で展開が進められ、日本では2026年1月16日に発売されました。

生産拠点はインドに置かれ、100以上の国と地域へ供給されるグローバルモデルとしての役割を担っています。

車体には電気自動車専用の「HEARTECT-e」プラットフォームが採用されており、モーターやインバーターなどを一体化したeAxleによって、効率と省スペース化を両立。この構造は車内空間の確保にも寄与しており、実用性の高さにつながっています。

グレードはバッテリー容量に応じて複数用意されていますが、なかでも注目は最も安価なエントリーモデル「X」グレードです。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmで、ホイールベースは2700mmと余裕のある寸法に、最低地上高は185mmとされており、舗装路だけでなく多少の悪路にも対応できるSUVらしい設計です。最小回転半径は5.2mと小回りが利くため、市街地での扱いやすさも考慮されています。

外観は全グレード共通で、未来的な印象と力強さを融合させたデザインです。18インチのアルミホイールが標準装備され、見た目の質感だけでなく性能面にも配慮されています。

ボディカラーは全5色で、そのうち4色はブラックルーフとのツートーン仕様となっており、選択の幅も確保されています。

室内は5人乗りの2列シート構成で、ブラウンとブラックを基調とした落ち着いた雰囲気が特徴です。

メーターとナビを一体化したディスプレイによって操作性が向上しており、アンビエントライトは12色から選択可能と、細かな演出にも工夫が見られます。

装備面では、エントリーモデルであっても電動パーキングブレーキや前席シートヒーター、ステアリングヒーターが標準で備わっており、日常使用において不満を感じにくい内容です。

一方、上位グレードではガラスルーフやパワーシート、上質なオーディオシステムが追加され、より快適性が高められています。

安全機能についても抜かりはなく、全車に先進運転支援システムが搭載されています。全方位モニターなどを含めた装備によって、運転時の安心感がしっかりと確保されています。

動力性能としては、最高出力106kW、最大トルク193Nmのモーターを搭載し、前輪駆動方式を採用。

49kWhのバッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池が用いられ、水冷システムによって耐久性にも配慮されています。

航続距離はWLTCモードで433kmとされており、日常利用だけでなく長距離移動にも十分対応可能です。

充電性能も実用的で、90kWの急速充電器を使えば約45分、50kWの場合でも約55分で充電が可能とされています。

この点は日常の利便性に大きく関わる部分であり、多くのユーザーにとって重要な要素となるでしょう。

価格（消費税込み）はXグレードで399万3000円ですが、補助金制度の活用により実質的な負担は軽減されます。

2026年4月1日から12月31日までの登録ではCEV補助金が127万円、2027年1月1日以降では98万円が交付されます。

さらに税制優遇によって自動車重量税が約3万円軽減され、翌年度の自動車税も約1万8500円まで抑えられます。

こうした制度を含めて考えると、実質270万円前後で購入することができ、eビターラは性能とコストのバランスに優れた一台といえます。

ネット上でもさまざまな意見が見られ、「127万円出るうちに買うのが正解かも」「価格と性能のバランスがちょうどいい」といった声や、「初めてのEVとしては安心感がある」という評価がある一方で、「もう少し航続距離が欲しい」という意見もあります。

また、「デザインがシンプルで好感が持てる」「高級感あっていい」「街乗りには十分すぎる性能」「SUVらしい使い勝手が良さそう」など、多角的なコメントが見られました。