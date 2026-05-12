外国証券 先物取引高情報まとめ（5月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13289( 11824)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 16370( 15421)
9月限 811( 11)
日経225ミニ 6月限 190037( 190037)
7月限 3916( 2916)
8月限 95( 95)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9923( 9342)
9月限 139( 139)
TOPIX先物 6月限 18602( 18397)
9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 145615( 145615)
7月限 3350( 3350)
8月限 83( 83)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1771( 1091)
TOPIX先物 6月限 1951( 774)
9月限 1000( 0)
日経225ミニ 6月限 6371( 6371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3067( 1677)
TOPIX先物 6月限 5368( 4066)
日経225ミニ 6月限 7873( 7807)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2433( 1485)
TOPIX先物 6月限 7568( 4941)
9月限 2400( 0)
日経225ミニ 6月限 11364( 11364)
7月限 33( 33)
8月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3982( 2835)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6305( 6178)
日経225ミニ 6月限 9188( 8970)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2734( 2719)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 10950( 10550)
日経225ミニ 6月限 51405( 51405)
7月限 2011( 2011)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 255( 0)
TOPIX先物 6月限 737( 532)
9月限 100( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 896( 0)
TOPIX先物 6月限 596( 396)
9月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 493( 493)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 543( 543)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13289( 11824)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 16370( 15421)
9月限 811( 11)
日経225ミニ 6月限 190037( 190037)
7月限 3916( 2916)
8月限 95( 95)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9923( 9342)
9月限 139( 139)
TOPIX先物 6月限 18602( 18397)
9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 145615( 145615)
7月限 3350( 3350)
8月限 83( 83)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1771( 1091)
TOPIX先物 6月限 1951( 774)
9月限 1000( 0)
日経225ミニ 6月限 6371( 6371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3067( 1677)
TOPIX先物 6月限 5368( 4066)
日経225ミニ 6月限 7873( 7807)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2433( 1485)
TOPIX先物 6月限 7568( 4941)
9月限 2400( 0)
日経225ミニ 6月限 11364( 11364)
7月限 33( 33)
8月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3982( 2835)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6305( 6178)
日経225ミニ 6月限 9188( 8970)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2734( 2719)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 10950( 10550)
日経225ミニ 6月限 51405( 51405)
7月限 2011( 2011)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 255( 0)
TOPIX先物 6月限 737( 532)
9月限 100( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 896( 0)
TOPIX先物 6月限 596( 396)
9月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 493( 493)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 543( 543)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース