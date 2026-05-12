　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13289(　 11824)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16370(　 15421)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 811(　　　11)
日経225ミニ　 　 6月限　　　190037(　190037)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3916(　　2916)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　95(　　　95)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9923(　　9342)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 139(　　 139)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18602(　 18397)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　145615(　145615)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3350(　　3350)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　83(　　　83)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1771(　　1091)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1951(　　 774)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1000(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6371(　　6371)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3067(　　1677)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5368(　　4066)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7873(　　7807)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2433(　　1485)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7568(　　4941)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11364(　 11364)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3982(　　2835)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6305(　　6178)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9188(　　8970)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2734(　　2719)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10950(　 10550)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 51405(　 51405)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2011(　　2011)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 255(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 737(　　 532)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 896(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 596(　　 396)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 493(　　 493)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 543(　　 543)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース