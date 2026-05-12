【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
67195.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
67053.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66277.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)
64245.39 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63806.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62742.57 ★日経平均株価12日終値
62391.35 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61584.33 6日移動平均線
61295.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61156.62 均衡表転換線(日足)
60559.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
58505.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58345.74 25日移動平均線
57643.94 均衡表基準線(日足)
57313.16 13週移動平均線
56971.98 均衡表転換線(週足)
55939.50 75日移動平均線
55810.17 均衡表基準線(週足)
55395.92 ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54619.91 26週移動平均線
54066.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
53695.82 均衡表雲上限(日足)
52446.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
50819.69 ボリンジャー:-2σ(13週)
50734.19 ボリンジャー:-1σ(26週)
50199.46 200日移動平均線
49496.28 ボリンジャー:-3σ(25日)
47572.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
46848.47 ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60 均衡表雲上限(週足)
42962.76 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.48(前日88.31)
ST.Slow(9日) 85.25(前日78.22)
ST.Fast(13週) 93.25(前日92.34)
ST.Slow(13週) 92.28(前日91.97)
［2026年5月12日］
株探ニュース
67195.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
67053.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66277.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)
64245.39 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63806.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62742.57 ★日経平均株価12日終値
62391.35 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61584.33 6日移動平均線
61295.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61156.62 均衡表転換線(日足)
60559.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
58505.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58345.74 25日移動平均線
57643.94 均衡表基準線(日足)
57313.16 13週移動平均線
56971.98 均衡表転換線(週足)
55939.50 75日移動平均線
55810.17 均衡表基準線(週足)
55395.92 ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54619.91 26週移動平均線
54066.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
53695.82 均衡表雲上限(日足)
52446.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
50819.69 ボリンジャー:-2σ(13週)
50734.19 ボリンジャー:-1σ(26週)
50199.46 200日移動平均線
49496.28 ボリンジャー:-3σ(25日)
47572.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
46848.47 ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60 均衡表雲上限(週足)
42962.76 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.48(前日88.31)
ST.Slow(9日) 85.25(前日78.22)
ST.Fast(13週) 93.25(前日92.34)
ST.Slow(13週) 92.28(前日91.97)
［2026年5月12日］
株探ニュース