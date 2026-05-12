　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

67195.21　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
67053.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
66277.07　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
64245.39　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
63806.63　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

62742.57　　★日経平均株価12日終値

62391.35　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
61584.33　　6日移動平均線
61295.57　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
61156.62　　均衡表転換線(日足)
60559.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92　　新値三本足陰転値
58505.63　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
58345.74　　25日移動平均線
57643.94　　均衡表基準線(日足)
57313.16　　13週移動平均線
56971.98　　均衡表転換線(週足)
55939.50　　75日移動平均線
55810.17　　均衡表基準線(週足)
55395.92　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54619.91　　26週移動平均線
54066.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53695.82　　均衡表雲上限(日足)
52446.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50819.69　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50734.19　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50199.46　　200日移動平均線
49496.28　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47572.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46848.47　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60　　均衡表雲上限(週足)
42962.76　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.48(前日88.31)
ST.Slow(9日)　　85.25(前日78.22)

ST.Fast(13週)　 93.25(前日92.34)
ST.Slow(13週)　 92.28(前日91.97)

［2026年5月12日］

株探ニュース