【はま寿司】かき揚げ、にしんの握りが超超特価の110円！「にっぽん旨ねた祭り」フェアが5月12日からスタート。

100円寿司チェーン店「はま寿司」は、2026年5月12日から全国の店舗で「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催しています。

寿司はもちろんサイドメニューも充実

日本各地の美味しい食材を使った寿司やデザートが一度に味わえるフェアが開催中です。

本フェアの目玉は、北海道の根室で水揚げされた、脂がたっぷりのったニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」とタマネギなどの国産野菜と富山県産の白エビをかき揚げにした食べ応えたっぷりの「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」の2つです。それぞれ110円の超特価で味わえます。

ほかにも、ふわふわ食感と豊かな風味が特長の「国産 釜揚げ上しらす軍艦」や甘みのあるアカイカがウニの風味と一緒に楽しめる「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、身が引き締まった「静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお」が、それぞれ176円で登場。

さらに「至福の一貫シリーズ」からは、上品な脂と甘みの「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」と、ぷりぷり食感がたまらない「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」が各319円、黒毛和牛のカルビを贅沢に使った「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」が429円で提供されています。

サイドメニューでは、北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用した「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」が242円、クリームチーズとスモークチーズを使った「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」が319円、赤味噌と白味噌を2種類ずつ合わせた「濃厚北海道味噌ラーメン」が429円で楽しめます。

締めのデザートにもピッタリな「はまカフェコラボ」の「白桃フロマージュパルフェ」は473円です。

いずれも商品がなくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。

お食事優待券が当たるキャンペーンも実施中！

はま寿司の公式Xでは、5月13日23時59分まで、抽選で合計80人にはま寿司で使えるお食事優待券3000円分がその場で当たるキャンペーンが実施中です。

期間中にはま寿司の公式Xアカウントをフォローしたあと、「＃はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」のハッシュタグと【食べたいネタ】を記載して、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポストするだけで応募が完了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部