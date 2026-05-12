【原宿駅至近】トレイルランニングを始めたい方必見！アークテリクスが代々木公園にトレラン学びの拠点を期間限定オープン

アウトドアブランドのアークテリクスは、シティランナーがトレイルランニングの世界へ踏み出す入口として、山をより安全に、より快適に楽しむための学びの拠点「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」を東京・代々木公園のランステ「Runtrip BASE YOYOGI PARK」内で5月31日まで展開中です。

トレランの入り口にぴったりな「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」

トレイルランニング人口は増えているものの、厳しい環境でのランというイメージが強く、始めることへのハードルが高いと考える人も少なくないのでは。そんなトレランのイメージを変え、裾野を広げようとオープンしたのが「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」です。

「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」 内観

施設には、イラストレーターの三宅瑠人さんによるトレランの基礎知識を学べるグラフィックが展示されているほか、山へ安全・快適に踏み出すための知識も提供。そして同社のトレランシューズである「SYLAN 2」、「NORVAN LD 4」も展示されており、サイズ感などを確かめることが可能です（貸し出しは有料となります）。

このほど、「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」にてメディア向けの体験会が行われ、トレラン未経験の筆者も参加してまいりました。

アメアスポーツジャパン（株）でアークテリクス担当の新井望由季さん。トレランシューズ 「SYLAN 2」、「NORVAN LD 4」 について解説する様子

体験会ではアークテリクス担当の新井望由季さんが同社のトレランシューズである「SYLAN 2」、「NORVAN LD 4」について説明してくれたほか、トレイルランニングコーチの西岡賢一さんが走り方をレクチャー。

西岡さんはトレラン大会の最高峰、UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）シリーズ出場など、レースはもちろん、ランニングの指導経験も豊富。

トレイルランニングの携行品について説明する西岡賢一さん 。軽量の手ぬぐいは汗を拭くだけでなく、けがをした時の応急処置にも使えることを説明

実際に西岡さんの指導のもと、代々木公園内のクロスカントリーコースを試走し、木の切り株などの凹凸を使って着地の方法などを学びました。

一見、ハードルが高そうなトレランですが、日常のランニングでも基礎的な走り方が学べることが分かりやすく伝えられました。

コース内の切り株を使って安全な着地方法をレクチャーする西岡さん

高尾山の体験拠点「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」もぜひチェック

また、アークテリクスはトレイルランニング文化の楽しさと安全性を伝え・広められる場所として、東京・八王子市の高尾山に、6月28日まで江戸時代の“茶屋”をモチーフにしたランステの体験拠点「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」をMt.TAKAO BASE CAMP内に期間限定でオープンしています。

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「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」外観

開催概要

「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」内観

名称 ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI

開催場所 Runtrip BASE YOYOGI PARK（東京都渋谷区神南1丁目1番1号 3F）

開催期間 2026年5月2日（土）〜 5月31日（日）

営業時間 平日7:00-22:00（最終受付21:00）／土日祝7:00-20:00（最終受付19:00）

TRAIL HUB YOYOGI | ARC’TERYX アークテリクス

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