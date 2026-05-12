北アルプス最美の火山湖、今年は早めの雪解け！ 立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」

記事ポイント 立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」をSNSと公式サイトで毎週配信「みくりが池ブルー」と称される青く澄んだ湖面は、今年は例年よりやや早く姿を現す見込み室堂ターミナル内ではみくりが池ブルーをイメージしたオリジナルソフトクリームなどが楽しめます 立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」をSNSと公式サイトで毎週配信「みくりが池ブルー」と称される青く澄んだ湖面は、今年は例年よりやや早く姿を現す見込み室堂ターミナル内ではみくりが池ブルーをイメージしたオリジナルソフトクリームなどが楽しめます

富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」に、今年も初夏の訪れが届いています。

運営を担う立山黒部貫光は2026年5月12日（火）より、「みくりが池雪解け情報」の配信を公式サイトおよびSNSにて毎週1回のペースでスタートします。

例年よりやや早く進む雪解けを、リアルタイムで追いかけられます。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」





配信開始日：2026年5月12日（火）配信頻度：毎週1回配信先：立山黒部アルペンルート公式サイト・SNS2026年度営業期間（予定）：4月15日（水）〜11月30日（月）

立山黒部アルペンルートを代表する絶景スポット「みくりが池」は、最高地点・室堂ターミナルから徒歩約10〜15分の場所に位置し、「北アルプスで最も美しい火山湖」とも称される湖です。

4月には湖面全体が白い雪に覆われますが、雪解けが進むにつれて青く澄んだ水面が顔をのぞかせ、周囲に残る雪との鮮やかなコントラストが広がります。

この神秘的な青色は「みくりが池ブルー」と呼ばれ、例年5月下旬頃から徐々に姿を現し、7月中旬には湖面全体が開きます。

2026年は例年よりも早く雪解けが進む見込みで、「みくりが池ブルー」を一足早く楽しめる可能性があります。

毎週更新される「みくりが池雪解け情報」では、雪解けの進捗を画像とともに確認できます。

みくりが池ブルーの絶景





6月下旬の「みくりが池」は、雪解け水をたたえた湖面が深く澄んだ青色を放ち、雄大な立山連峰をそのまま映し出しています。

残雪の白と「みくりが池ブルー」の鮮烈な対比は、標高約2,405メートルの室堂平でしか見られない景色です。

湖畔を歩きながら、山の稜線と湖面が一枚の絵のように重なる瞬間を、自分のペースで楽しめます。

室堂ターミナルのグルメ





室堂ターミナル1階「立山そば」が提供するお山のブタまんは、厳選した食材を使用したボリューム感のある一品で、散策後の冷えた体をあたためてくれます。





同じく室堂ターミナル1階「コーヒーショップ」では、「みくりが池ブルー」をイメージしたオリジナルソフトクリーム「みくりが池ソフト」が人気を集めています。

湖面の青を思わせる色合いのソフトクリームは、絶景の余韻をそのまま味わえる一品です。

立山黒部アルペンルートについて





立山黒部アルペンルートは、中部山岳国立公園・立山に位置する世界有数の山岳観光ルートです。

ケーブルカー・バス・ロープウェイなど山岳地ならではの乗り物を乗り継ぎながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に体験できます。

富山県側・長野県側どちらからもアクセスでき、2026年度の営業期間は4月15日（水）から11月30日（月）までの予定です。

「みくりが池雪解け情報」は毎週1回、立山黒部アルペンルート公式サイトおよびSNSに掲載されます。

訪問前に最新の雪解け状況を確認してから計画を立てると、より一層「みくりが池ブルー」の美しさを堪能できます。

立山黒部貫光「立山黒部アルペンルート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「みくりが池」は室堂ターミナルからどれくらいの距離にありますか。

A. 室堂ターミナルから徒歩約10〜15分の場所に位置しています。

Q. 「みくりが池」の湖面全体が雪解けで姿を現すのはいつ頃ですか。

A. 例年7月中旬に湖面全体が現れます。

2026年は例年よりやや早く雪解けが進む見込みです。

Q. 「みくりが池雪解け情報」はどこで確認できますか。

A. 立山黒部アルペンルート公式サイトおよびSNSに毎週1回掲載されます。

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