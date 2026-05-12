ゴールデンウィークに寄りたい「中央自動車道のPA・SA」ランキング！ 2位「談合坂サービスエリア」、1位は？
家族や友人と過ごす連休のドライブは、移動中の満足度が旅全体の印象を大きく変えるものです。広々とした公園が併設されていたり、ご当地感溢れるお土産が充実していたりと、大人も子どもも心からリラックスできる場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「中央自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「談合坂あんぱんや山形の有名なグルメを楽しめるから」（30代男性／新潟県）、「談合坂サービスエリアは規模が大きく、食事・買い物・休憩スペースのどれも充実しているため、長距離ドライブの途中で立ち寄るのに最適です。特にフードコートの種類が豊富で、家族連れでも選びやすい点が魅力です。外の広場も広く、天気が良い日は散歩しながらリフレッシュできます。中央道の中でも人気が高いSAなので、ゴールデンウイークの休憩スポットとして安心感があります」（40代男性／北海道）、「フードコートが広く、山梨グルメが楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「サービスエリアから諏訪湖を一望できるロケーションが素晴らしく、運転の合間にあの景色を見るだけで心が癒やされます」（30代男性／神奈川県）、「諏訪湖を一望できる景観が有名で、長距離移動の合間にゆったりと景色を楽しめる点に惹かれたためです」（40代女性／愛知県）、「琵琶湖を見て運転疲れを癒してからまた出発したいため」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「中央自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
2位：談合坂サービスエリア（52票）山梨県上野原市にある談合坂サービスエリア。中央自動車道の中でも屈指の規模を誇り、広大なフードコートや充実したショッピングコーナーが魅力です。名物の「談合坂あんぱん」をはじめ、ほうとうなどの郷土料理も楽しめます。都心からの距離もちょうど良く、最初の休憩スポットとして選ぶドライバーも多い人気エリアです。
回答者からは「談合坂あんぱんや山形の有名なグルメを楽しめるから」（30代男性／新潟県）、「談合坂サービスエリアは規模が大きく、食事・買い物・休憩スペースのどれも充実しているため、長距離ドライブの途中で立ち寄るのに最適です。特にフードコートの種類が豊富で、家族連れでも選びやすい点が魅力です。外の広場も広く、天気が良い日は散歩しながらリフレッシュできます。中央道の中でも人気が高いSAなので、ゴールデンウイークの休憩スポットとして安心感があります」（40代男性／北海道）、「フードコートが広く、山梨グルメが楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：諏訪湖サービスエリア（101票）1位に選ばれたのは、長野県にある諏訪湖サービスエリアでした。その名の通り、眼下に諏訪湖の美しい全景を眺めることができ、その開放感は抜群です。名物の温泉施設は惜しまれつつ営業を終了しましたが、現在も諏訪湖を一望できる絶景テラスや、信州の味覚が揃うレストランは健在。長旅の疲れを癒やすリフレッシュスポットとして、不動の人気を誇っています。
回答者からは「サービスエリアから諏訪湖を一望できるロケーションが素晴らしく、運転の合間にあの景色を見るだけで心が癒やされます」（30代男性／神奈川県）、「諏訪湖を一望できる景観が有名で、長距離移動の合間にゆったりと景色を楽しめる点に惹かれたためです」（40代女性／愛知県）、「琵琶湖を見て運転疲れを癒してからまた出発したいため」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)