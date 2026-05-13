「人は他人の話に興味がない」大手広告代理店に内定したインフルエンサーが語る“結論ファースト”の面接術
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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【プレゼントあり！】偏差値40→明治→大手代理店 X炎上系インフルエンサーの逆転就活がすごすぎた...｜27卒・28卒・ES・面接」を公開した。偏差値40の学校から一浪して明治大学に入学し、現在は大手広告代理店に勤める就活インフルエンサーが、自身の逆転劇の裏側や、エントリーシート（ES）・面接の必勝法を語った。
対談の序盤、インフルエンサーとしての活動のきっかけについて問われると、「面接で落ちたときに、面接官が自分よりブスだったからひがみで落としたと思えば傷つかない」という内容のSNS投稿がバズったことだと明かし、笑いを誘った。就活のスタートは大学3年の冬と遅く、情報不足を補うためにSNSで就活アカウントを運用し始めたのが発信の始まりだったという。
話題がESや面接のコツに移ると、「受かるものって型がある」と断言。通過したESの構成を徹底的に真似ることで勝ちパターンを見つけたと語った。また、面接においては「人は他人の話はマジで興味ない」という前提に立ち、「結論ファーストで喋ることが一番大事」と力説。広告代理店の選考でも、突飛なエピソードで目立つのではなく、普通の経験をいかに論理的に伝えられるかを重視していたと振り返った。
入社する会社の決め手については、最終的に2社で迷い「あみだくじをした」と意外なエピソードを披露。しかし、くじの結果を見て「Bだったら良かったのに」と直感したことで、自分の本当の気持ちに気づけたと語り、知名度や他人の目ではなく、自身がワクワクして働ける環境を選ぶことの大切さを強調した。
最後は、物事を続ける秘訣について「やらなきゃいけない環境を作ったらできる」と、自らを奮い立たせて道を切り開いてきた強さを提示。就活生に対し、他人と比べるのではなく「自分の指標で判断すれば結果もついてくる」と力強いエールを送り、対談を締めくくった。
対談の序盤、インフルエンサーとしての活動のきっかけについて問われると、「面接で落ちたときに、面接官が自分よりブスだったからひがみで落としたと思えば傷つかない」という内容のSNS投稿がバズったことだと明かし、笑いを誘った。就活のスタートは大学3年の冬と遅く、情報不足を補うためにSNSで就活アカウントを運用し始めたのが発信の始まりだったという。
話題がESや面接のコツに移ると、「受かるものって型がある」と断言。通過したESの構成を徹底的に真似ることで勝ちパターンを見つけたと語った。また、面接においては「人は他人の話はマジで興味ない」という前提に立ち、「結論ファーストで喋ることが一番大事」と力説。広告代理店の選考でも、突飛なエピソードで目立つのではなく、普通の経験をいかに論理的に伝えられるかを重視していたと振り返った。
入社する会社の決め手については、最終的に2社で迷い「あみだくじをした」と意外なエピソードを披露。しかし、くじの結果を見て「Bだったら良かったのに」と直感したことで、自分の本当の気持ちに気づけたと語り、知名度や他人の目ではなく、自身がワクワクして働ける環境を選ぶことの大切さを強調した。
最後は、物事を続ける秘訣について「やらなきゃいけない環境を作ったらできる」と、自らを奮い立たせて道を切り開いてきた強さを提示。就活生に対し、他人と比べるのではなく「自分の指標で判断すれば結果もついてくる」と力強いエールを送り、対談を締めくくった。
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