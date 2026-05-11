ukaの新作ドライシャンプー♡クロモジの香りで頭皮も気分もリフレッシュ

汗や皮脂によるベタつきが気になるこれからの季節に向けて、トータルビューティーカンパニーukaから新作「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」が2026年6月1日（月）に発売されます。水の代わりに伊豆産クロモジの蒸留水を約50％配合した、サロン発ならではの新発想アイテム♡頭皮をリフレッシュしながら健やかな状態へ導く、毎日使いたくなるドライシャンプーです。

植物の力を活かした新発想処方

「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」は、“水ではなく植物で洗い、ケアする”という発想から誕生したアイテム。

主成分には、伊豆産クロモジの葉や枝から抽出したクロモジウォーター（保湿）を49.9％配合。クロモジが持つ抗菌・整肌のサポート機能に着目し、頭皮環境そのものにアプローチする処方設計を実現しました。

さらに、でんぷん由来のトレハロースが髪のうるおいを保ちながらハリ・コシ感をプラス。カキタンニン（整肌成分）が、気になる頭皮のにおいケアもサポートしてくれます。

単なるリフレッシュ用ではなく、頭皮を清潔で健やかな状態へ導いてくれるのが魅力です♪

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即リセットできる快適な使い心地

サロン発ブランドならではのこだわりが詰まったトリガーポンプにも注目。

どんな角度でもスムーズに使える仕様で、狙った箇所へピンポイントにアプローチできます。汗や皮脂によるベタつきをすっきりオフし、根元からふんわり立ち上がる軽やかな仕上がりに♡

クレンジング後のような自然な立ち上がりを叶えてくれるため、スタイリング前のベースアイテムとしても活躍します。

また、メントールとセイヨウハッカ油によるひんやりとした清涼感もポイント。暑い季節の頭皮を心地よくクールダウンしながら、クロモジならではのウッディで清らかな香りが広がります。

気分転換にもぴったりで、オフィスや在宅ワーク中のリフレッシュタイムにもおすすめです。

幅広いシーンで活躍♡

「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」は、日常使いはもちろん、さまざまなシーンで活躍してくれる万能アイテム。

アウトドアや旅行中のリフレッシュ、サウナや温浴後のクールダウン、ジムや運動後のベタつきケアにもぴったりです。

さらに、入院時や災害時など、水を使えない環境でも頭皮を整えられるのが嬉しいポイント。毎日の美容アイテムとしてだけでなく、いざという時の備えとしても注目されています。

商品は「uka イズ クロモジ ドライシャンプー」100mL、3,080円（税込）で展開。持ち運びしやすいサイズ感で、バッグに忍ばせておきたくなる1本です。

夏の頭皮ケアをもっと心地よく♡

「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」は、植物由来のやさしさとサロン品質の使い心地を両立した新作アイテム。

汗ばむ季節でも、頭皮も気分もすっきり整えてくれるので、これからの夏美容に欠かせない存在になりそうです♡毎日のヘアケアに取り入れて、爽やかで快適な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。