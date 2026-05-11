シンガーソングライターのmiletが11日、公式サイトを更新。アーティストに対する待ち伏せや付きまとい、尾行などの行為が見られたとして注意喚起した。

同サイトで「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました」とし、「アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」と呼びかけを行った。

具体例として「路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為等」「新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為」「アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為」「 スタッフの注意を無視してアーティストに接触しようとする行為」「アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為」などを挙げた。

その上で「これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします」とし、「今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます」と強調。ファンクラブ会員については、強制退会などの措置を講じる可能性もあることに言及した。

そして「miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。