【母の日】柏木由紀子78歳、娘たち2人と美しい3ショット「幸せな時間でした」
女優の柏木由紀子が10日、自身のInstagramを更新し、娘たちから“母の日”のお祝いを受けたことを報告。3ショットを公開した。
【写真】柏木由紀子、女優の娘2人と
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
“母の日”だったこの日、柏木は「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー 幸せな時間でした」と報告し、かわいらしいケーキが並んだティースタンドに囲まれた、長女・大島花子、次女・舞坂ゆき子との3ショットを公開している。ケーキには「ママありがとう」と感謝の言葉が綴られているほか、娘たちから贈呈された白いバラの花束も抱えている。
コメント欄には「素敵な母の日になりましたね」「ほんとにほんとに美しいですね」「母の日良かったですねー！」といった反響が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子、女優の娘2人と
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
“母の日”だったこの日、柏木は「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー 幸せな時間でした」と報告し、かわいらしいケーキが並んだティースタンドに囲まれた、長女・大島花子、次女・舞坂ゆき子との3ショットを公開している。ケーキには「ママありがとう」と感謝の言葉が綴られているほか、娘たちから贈呈された白いバラの花束も抱えている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）