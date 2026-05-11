5万円分ギフト券、3部門30作品が受賞対象！ 幻冬舎ゴールドオンライン「第3回 お金と投資の川柳コンテスト」

記事ポイント 「投資」「相続」「AI」の3部門で川柳を募集、2026年7月15日締め切り大賞はAmazonギフト券5万円分、入選を含む計30作品が受賞対象結果発表は2026年8月1日、東京国際フォーラムでのフェス会場にて 「投資」「相続」「AI」の3部門で川柳を募集、2026年7月15日締め切り大賞はAmazonギフト券5万円分、入選を含む計30作品が受賞対象結果発表は2026年8月1日、東京国際フォーラムでのフェス会場にて

富裕層向けWEBメディア「THE GOLD ONLINE」が、「お金と投資の川柳コンテスト」を第3回目として開催します。

お金にまつわる「あるある」や本音を五・七・五に込める企画で、プロ・アマ問わずどなたでも応募できます。

幻冬舎ゴールドオンライン「第3回 お金と投資の川柳コンテスト」





主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンライン応募締め切り：2026年7月15日（水）応募資格：プロ・アマ問わず（2026年8月1日開催「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」の来場登録が必須）1人あたりの応募上限：最大5作品結果発表：2026年8月1日（土）東京国際フォーラム B5特設スペース

「THE GOLD ONLINE」を運営する幻冬舎ゴールドオンラインが、第3回「お金と投資の川柳コンテスト」の作品募集を開始します。

募集テーマは「投資」「相続」「AI」の3部門で、それぞれの日常にひそむリアルや悩み・風刺を五・七・五で表現します。

今回は特設テーマとして「AI」部門が加わり、生成AIとお金にまつわる現代人の心情も広く対象となっています。

本コンテストは、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」との連動企画です。

事前選出された計30作品がペンネームとともに会場のB5特設スペースに掲示され、大賞・部門別最優秀賞・優秀賞はフェス参加者の投票（10:00〜15:00）によって決定します。

各賞の発表は16:00頃を予定しています。

3つの募集部門

「投資」「相続」「AI」の各部門はそれぞれ独立したテーマを持ち、読者が自身の経験や本音と重ね合わせやすい切り口で設定されています。

含み益が朝日のようにすぐ変わる株の浮き沈みから、遺産分割で兄がため息をつく場面、AIに推された株で含み損を出した苦い記憶まで、お金にまつわるあらゆる「リアル」が題材になります。

投資部門

株・投資信託・不動産・NISA・ベンチャー投資・金・アートなど、資産を「守り、育てる」ことにまつわる経験を五・七・五で詠みます。

うまくいった成功体験だけでなく、タイミングを逃した後悔や人には言えない勝負話も歓迎しています。

例として「含み益 朝日のように すぐ変わる」「波待ちて 心も揺れる 投資かな」が公式から示されています。

相続部門

遺産分割・相続税・争続・贈与・成年後見など、財産を次世代に繋ぐ難しさや家族間の複雑な事情を詠みます。

「遺産分け 兄はため息 書類の山」「財も人も 巡りて去りゆく 春の空」のような作品例が示されており、悩みや風刺を含む句も対象です。

AI部門（特設テーマ）

今回新設された特設テーマで、生成AI・ChatGPT・家計簿AI・確定申告・プロンプト・ハルシネーション・AI関連銘柄などが対象キーワードに挙げられています。

「AIに 推された株で 含み損」「節税を AIに聞き 税務署へ」といった例のように、AIとお金が交差する現代人ならではの心の揺れを表現します。

賞品・賞の種類

大賞から入選まで計30作品が受賞対象となり、すべてAmazonギフト券が贈られます。

部門別の受賞者数も多く、3部門で合計9作品が最優秀賞・優秀賞として選ばれます。

大賞（1作品）：Amazonギフト券5万円分部門別・最優秀賞（各1作品、計3作品）：Amazonギフト券1万円分部門別・優秀賞（各2作品、計6作品）：Amazonギフト券5千円分入選（20作品）：Amazonギフト券5千円分

大賞・部門別最優秀賞・優秀賞はフェス当日の参加者投票によって決まります。

入選を含む30作品の候補はペンネームとともに東京国際フォーラムのB5特設スペースに掲示される予定です。

応募方法と注意点

応募は公式の川柳応募フォームから行い、1人につき最大5作品まで投稿できます。

応募の際には「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」の来場登録で発行される受付番号の入力が必要です。

来場登録は公式サイトから受け付けており、登録の詳細は主催者から案内されます。

締め切りは2026年7月15日（水）で、プロ・アマ問わず参加できます。

投資の浮き沈み・相続のリアル・AIとのお金の向き合い方を、五・七・五の17音に凝縮するこのコンテストは、日常のふとした気づきが作品になる間口の広さが魅力です。

大賞Amazonギフト券5万円分をはじめ、入選20作品を含む計30作品が受賞対象で、初めて川柳を詠む人にも挑戦しやすい設計になっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「第3回 お金と投資の川柳コンテスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募に年齢や職業の制限はありますか。

A. プロ・アマ問わずどなたでも応募できます。

ただし、応募には「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」（2026年8月1日、東京国際フォーラム）への来場登録が別途必要で、登録後に発行される受付番号を応募フォームに入力します。

Q. 3部門すべてに応募できますか。

A. 1人につき最大5作品まで応募でき、複数部門にまたがって応募することも可能です。

各部門のテーマ（投資・相続・AI）に合わせた作品であれば、部門をまたいで複数作品を提出できます。

Q. 大賞はどのように決まりますか。

A. 運営事務局が事前に選定した候補30作品の中から、2026年8月1日の「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」会場でのフェス参加者投票（10:00〜15:00）によって決定します。

結果発表は同日16:00頃の予定です。

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