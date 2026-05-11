辻希美、希空（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が5月10日、自身のInstagramを更新。母の日の様子を公開し、話題を呼んでいる。

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◆希空、母の日に感謝を伝える


希空は「ままいつもありがとう大好き」と、母親である辻への愛のこもったメッセージをつづり、写真を投稿。カーネーションやバラ、カスミソウなどが美しくまとめられた大きな花束を披露した。花束を抱えて幸せそうな辻の姿や、「ままへ」と記された子どもたちからの手紙が並んだ様子も公開している。

◆希空の投稿に反響


この投稿にファンからは「辻ちゃん嬉しそう」「これは泣いてしまう」「素敵な親子関係」「温かい気持ちになった」「なんて幸せな光景」「手紙まで用意するなんて素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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