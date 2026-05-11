　5月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは367銘柄。東証終値比で上昇は185銘柄、下落は149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが52銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　744　 +235（ +46.2%）
2位 <6480>　トムソン　　　　　 1925　 +395（ +25.8%）
3位 <2693>　ＹＫＴ　　　　　　　410　　+80（ +24.2%）
4位 <7537>　丸文　　　　　　　 1546　 +300（ +24.1%）
5位 <4368>　扶桑化学　　　　　 3945　 +655（ +19.9%）
6位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　907　 +150（ +19.8%）
7位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　 3885.5 +455.5（ +13.3%）
8位 <6466>　ＴＶＥ　　　　　　 5620　 +655（ +13.2%）
9位 <3288>　オープンＨ　　　　10490　+1118（ +11.9%）
10位 <3810>　ＣＳＨＤ　　　　　　414　　+43（ +11.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <282A>　ＧＸ半導１０　　　 1845　 -500（ -21.3%）
2位 <9444>　トーシンＨＤ　　　　195　　-52（ -21.1%）
3位 <3202>　ダイトウボウ　　　　100　　-24（ -19.4%）
4位 <6040>　日本スキー　　　　　361　　-78（ -17.8%）
5位 <6366>　千代建　　　　　　　746　　-97（ -11.5%）
6位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 5155　 -565（　-9.9%）
7位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　265　　-28（　-9.6%）
8位 <5727>　邦チタ　　　　　　 3650　 -350（　-8.8%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　 10.1　 -0.9（　-8.2%）
10位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　325　　-28（　-7.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6479>　ミネベア　　　　　 3734 +276.0（　+8.0%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 4158　 +270（　+6.9%）
3位 <8591>　オリックス　　　 5815.1 +301.1（　+5.5%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4232　 +208（　+5.2%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 2100 +102.0（　+5.1%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1350　+45.0（　+3.4%）
7位 <6471>　日精工　　　　　　 1400　+40.0（　+2.9%）
8位 <4568>　第一三共　　　　　 2720　+71.0（　+2.7%）
9位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1351　+25.0（　+1.9%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　46649　 +709（　+1.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　 1229.7　-31.3（　-2.5%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　50460　 -790（　-1.5%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　15426　 -229（　-1.5%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2387　-31.0（　-1.3%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4050　　-51（　-1.2%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 7512　　-52（　-0.7%）
7位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 2000　-12.0（　-0.6%）
8位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 2307.2　-12.3（　-0.5%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　 3482.1　-17.9（　-0.5%）
10位 <7261>　マツダ　　　　　　989.1　 -4.9（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース