[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇185銘柄・下落149銘柄（東証終値比）
5月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは367銘柄。東証終値比で上昇は185銘柄、下落は149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが52銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4392> ＦＩＧ 744 +235（ +46.2%）
2位 <6480> トムソン 1925 +395（ +25.8%）
3位 <2693> ＹＫＴ 410 +80（ +24.2%）
4位 <7537> 丸文 1546 +300（ +24.1%）
5位 <4368> 扶桑化学 3945 +655（ +19.9%）
6位 <6840> ＡＫＩＢＡ 907 +150（ +19.8%）
7位 <6232> ＡＣＳＬ 3885.5 +455.5（ +13.3%）
8位 <6466> ＴＶＥ 5620 +655（ +13.2%）
9位 <3288> オープンＨ 10490 +1118（ +11.9%）
10位 <3810> ＣＳＨＤ 414 +43（ +11.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <282A> ＧＸ半導１０ 1845 -500（ -21.3%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 195 -52（ -21.1%）
3位 <3202> ダイトウボウ 100 -24（ -19.4%）
4位 <6040> 日本スキー 361 -78（ -17.8%）
5位 <6366> 千代建 746 -97（ -11.5%）
6位 <5016> ＪＸ金属 5155 -565（ -9.9%）
7位 <6031> ＺＥＴＡ 265 -28（ -9.6%）
8位 <5727> 邦チタ 3650 -350（ -8.8%）
9位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
10位 <9425> ＲｅＹｕｕ 325 -28（ -7.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6479> ミネベア 3734 +276.0（ +8.0%）
2位 <4385> メルカリ 4158 +270（ +6.9%）
3位 <8591> オリックス 5815.1 +301.1（ +5.5%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4232 +208（ +5.2%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2100 +102.0（ +5.1%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1350 +45.0（ +3.4%）
7位 <6471> 日精工 1400 +40.0（ +2.9%）
8位 <4568> 第一三共 2720 +71.0（ +2.7%）
9位 <3289> 東急不ＨＤ 1351 +25.0（ +1.9%）
10位 <285A> キオクシア 46649 +709（ +1.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1229.7 -31.3（ -2.5%）
2位 <5706> 三井金属 50460 -790（ -1.5%）
3位 <4062> イビデン 15426 -229（ -1.5%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2387 -31.0（ -1.3%）
5位 <6701> ＮＥＣ 4050 -51（ -1.2%）
6位 <6954> ファナック 7512 -52（ -0.7%）
7位 <5406> 神戸鋼 2000 -12.0（ -0.6%）
8位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2307.2 -12.3（ -0.5%）
9位 <6723> ルネサス 3482.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <7261> マツダ 989.1 -4.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4392> ＦＩＧ 744 +235（ +46.2%）
2位 <6480> トムソン 1925 +395（ +25.8%）
3位 <2693> ＹＫＴ 410 +80（ +24.2%）
4位 <7537> 丸文 1546 +300（ +24.1%）
5位 <4368> 扶桑化学 3945 +655（ +19.9%）
6位 <6840> ＡＫＩＢＡ 907 +150（ +19.8%）
7位 <6232> ＡＣＳＬ 3885.5 +455.5（ +13.3%）
8位 <6466> ＴＶＥ 5620 +655（ +13.2%）
9位 <3288> オープンＨ 10490 +1118（ +11.9%）
10位 <3810> ＣＳＨＤ 414 +43（ +11.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <282A> ＧＸ半導１０ 1845 -500（ -21.3%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 195 -52（ -21.1%）
3位 <3202> ダイトウボウ 100 -24（ -19.4%）
4位 <6040> 日本スキー 361 -78（ -17.8%）
5位 <6366> 千代建 746 -97（ -11.5%）
6位 <5016> ＪＸ金属 5155 -565（ -9.9%）
7位 <6031> ＺＥＴＡ 265 -28（ -9.6%）
8位 <5727> 邦チタ 3650 -350（ -8.8%）
9位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
10位 <9425> ＲｅＹｕｕ 325 -28（ -7.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6479> ミネベア 3734 +276.0（ +8.0%）
2位 <4385> メルカリ 4158 +270（ +6.9%）
3位 <8591> オリックス 5815.1 +301.1（ +5.5%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4232 +208（ +5.2%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2100 +102.0（ +5.1%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1350 +45.0（ +3.4%）
7位 <6471> 日精工 1400 +40.0（ +2.9%）
8位 <4568> 第一三共 2720 +71.0（ +2.7%）
9位 <3289> 東急不ＨＤ 1351 +25.0（ +1.9%）
10位 <285A> キオクシア 46649 +709（ +1.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1229.7 -31.3（ -2.5%）
2位 <5706> 三井金属 50460 -790（ -1.5%）
3位 <4062> イビデン 15426 -229（ -1.5%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2387 -31.0（ -1.3%）
5位 <6701> ＮＥＣ 4050 -51（ -1.2%）
6位 <6954> ファナック 7512 -52（ -0.7%）
7位 <5406> 神戸鋼 2000 -12.0（ -0.6%）
8位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2307.2 -12.3（ -0.5%）
9位 <6723> ルネサス 3482.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <7261> マツダ 989.1 -4.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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