2026年2月に迎えた「ポケモン」30周年を記念し、年間を通じて「ポケモン」とのさまざまなタイアップ企画を実施している「サントリービバレッジ＆フード」

タイアップ企画第2弾として「C.C.レモン」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」「POPメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」のオリジナルパッケージデザインボトル全18種が発売されます☆

「サントリー×ポケモン30周年」タイアップ第2弾「ポケモン進化ボトル」

発売時期：2026年6月中旬 ※なくなり次第終了

発売エリア：全国 ※自動販売機を除く

※一部の店舗では、お取扱いがない場合があります

サントリービバレッジ＆フードと「ポケモン」のタイアップ企画第2弾として、人気ドリンクのオリジナルパッケージデザインボトル全18種が登場。

炭酸飲料「C.C.レモン」「ペプシ〈生〉」「POPメロンソーダ」や果汁飲料「なっちゃん」は、お子さんから大人まで広く支持を集めているサントリーの人気ドリンクです。

今回発売されるオリジナルパッケージには、ピチュー・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・カジッチュ・パモとその進化形がデザインされています☆

C.C.レモン ポケモンデザインラベル

価格：200円(税別)

容量：500mlペットボトル

レモン30個分のビタミンCが入った「C.C.レモン」

「C.C.レモン」のパッケージには、ブランドカラーである黄色と微炭酸の心地よい刺激が“でんきタイプ”をイメージさせることから、ピチュー

ピカチュウ

ライチュウがデザインされています。

ペプシ〈生〉 BIG ZERO ポケモンデザインラベル

価格：200円(税別)

容量：600mlペットボトル

ペプシ史上最高レベルの爽快感”を実現した「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」

「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」には、『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の3匹からヒトカゲ

リザード

リザードンが躍動感あるほのおと共にデザインされています。

ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON ポケモンデザインラベル

価格：200円(税別)

容量：600mlペットボトル

さわやかに香るレモンがペプシの爽快感を一層引き立てる「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」

「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」のパッケージには、ゼニガメ

カメール

カメックスが爽快感あるみずのエフェクトと共にレイアウトされています。

POPメロンソーダ ポケモンデザインラベル

価格：200円(税別)

容量：600mlペットボトル

喫茶店で飲むような昔懐かしい、さわやかな味わいの「POPメロンソーダ」

「POPメロンソーダ」には、フシギダネ

フシギソウ

フシギバナがくさタイプならではのデザインで登場します。

なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル

価格：220円(税別)

容量：425mlペットボトル

切り立てのりんご果実そのままのような、やさしい味わいとすっきりとした後味が特長の「なっちゃん りんご」

「なっちゃん りんご」では、“りんごぐらしポケモン”のカジッチュ

カミッチュ

カミツオロチが登場します。

なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル

価格：220円(税別)

容量：425mlペットボトル

果実本来のみずみずしい果汁感と酸味や苦味を抑えた飲みやすさを両立した「なっちゃん オレンジ」

「なっちゃん オレンジ」では、オレンジの体色が特徴的なパモを採用し、

パモット

パーモットのパッケージでラインナップされます。

ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジした特別なオリジナルパッケージ。

「サントリー×ポケモン30周年」タイアップ第2弾「ポケモン進化ボトル」は、2026年6月中旬より全国にて販売開始です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post C.C.レモン・ペプシ〈生〉・POPメロンソーダ・なっちゃんの全18種デザインラベル！サントリー「ポケモン進化ボトル」 appeared first on Dtimes.