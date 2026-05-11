「公表こそしていませんが、滝沢沙織さんが昨年春に結婚されたそうです」（芸能プロ関係者）

【写真】事務所退所の親友・片瀬那奈と車内で本音トークする滝沢沙織

長野県生まれの滝沢は高校在学中だった1998年、175cmの長身を生かしてモデル活動をスタートさせると、徐々に女優業にシフトしていくように。

「2004年に木村拓哉さんが主演を務めたフジテレビ系のドラマ『プライド』をはじめ、同年に『アットホーム・ダッド』、2008年の『ハチミツとクローバー』、2011年に『マルモのおきて』など、連ドラの“常連”女優として活動していました」（スポーツ紙記者、以下同）

滝沢も自身のYouTubeチャンネルで“25クール連続ドラマ出演”の日本記録を所持していると語るほどの活躍ぶりだったが、近年は俳優業よりも、農業や釣りといった“自然派志向”が目立っていた。

「20代半ばで野菜を育てることに興味を持って農業に取り組むように。ブログではトマト、ナスなどを育てる様子を載せていました」

ここ数年は釣りにのめり込んでいる。

「2017年ごろに仕事で福岡県の玄界灘を訪れて、海釣りをしたのがハマったきっかけだったそうです。それからは自分で釣った魚をさばく動画を公開したり、一般の参加者を募って釣りイベントを定期的に開催しています。滝沢さんは実家がお寿司屋さんでしたから、幼いころから魚や食への関心があったのかもしれません」

自身のルーツをたどるように趣味に打ち込む姿が目立つ一方、恋愛の気配はほとんど見せてこなかった。

「滝沢さんはサバサバした性格で知られており、過去のインタビューでも“女友達と遊んでいるほうが楽しい。相手にすがるような恋愛はしない”と語っています。SNSでは趣味の投稿ばかりですから“おひとりさま”を満喫しているように見えました」（前出・芸能プロ関係者、以下同）

背が高くてスラッとしたイケメン

気になる滝沢の結婚相手は、一般人のようだ。

「背が高くてスラッとしたイケメンだと聞いています。公表しない理由も、滝沢さんは“隠しているつもりはないけど、わざわざ言う必要もない”と周囲に話しているそう。現在はそれまで住んでいた東京を離れて、夫と一緒に兵庫県の海の近くに拠点を置いているようです」

彼女が今でも所属する東京都内の事務所にも確認してみると、

「結婚も移住も事実です。兵庫県に移住したのは、彼女の釣り仲間がたくさんいるためです」

とのことだった。

仕事にも趣味にも全力で向き合い、自分のペースを崩さない。そんな滝沢らしい結婚のかたちといえそうだ。