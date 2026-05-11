ホスピスや視覚障がい者支援施設の「当たり前」を問い直す…建築家・山崎健太郎氏の哲学に反響「見た目も内面も仕事も格好いい」

ホスピスや視覚障がい者支援施設の「当たり前」を問い直す…建築家・山崎健太郎氏の哲学に反響「見た目も内面も仕事も格好いい」