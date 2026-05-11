白化防止・クリアパーツ作り、静岡ホビーショーで体験！ アロンアルフア「アロンアルフア 光」

記事ポイント 2023年発売の「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展し、ブースで実際に接着体験ができます専用ライトを照射することで硬化スピードが上がり、白化現象を防いで透明パーツもきれいに仕上がります一般公開日（5月16日・17日）は定員に達し、事前登録の受付がすでに終了しています 2023年発売の「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展し、ブースで実際に接着体験ができます専用ライトを照射することで硬化スピードが上がり、白化現象を防いで透明パーツもきれいに仕上がります一般公開日（5月16日・17日）は定員に達し、事前登録の受付がすでに終了しています

瞬間接着剤のロングセラーブランド・アロンアルフアが、2026年5月13日（水）から静岡県のツインメッセ静岡で開催される「第64回静岡ホビーショー」に出展します。

南館 C-33のアロンアルフアブースでは、2023年発売の「アロンアルフア 光」を使った新感覚の接着体験イベントが実施されます。

なお、5月16日・17日の一般公開日は定員に達したため、事前登録の受付がすでに終了しています。

アロンアルフア「アロンアルフア 光」





イベント名：第64回静岡ホビーショー主催：静岡模型教材協同組合会場：ツインメッセ静岡（静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）開催期間：2026年5月13日(水)〜17日(日)業者招待日：5月13日(水)・14日(木) 9:30〜16:30小中高生招待日：5月15日(金) 9:00〜17:00一般公開日：5月16日(土) 9:00〜17:00 ／ 5月17日(日) 9:00〜16:00アロンアルフアブース：南館 C-33アロンアルフア 光（専用ライト付き）：2,000円（税込）アロンアルフア 光 ライトなし：1,500円（税込）

東亞合成が製造・販売する「アロンアルフア 光」は、強力・瞬間接着という従来のアロンアルフアの基本性能を備えながら、付属のキーホルダー型専用ライトを照射することで硬化スピードをさらに速めることができる2023年発売の瞬間接着剤です。

白と青のパッケージにはギネス世界記録ホルダーのバッジが付いており、本体ボトルと専用ライトがセットで入っています。

ライトの光が届く部分では白化現象を防ぐことができ、飛行機のキャノピーのような透明パーツや、戦艦艦艇・飛行機（大戦機）のアンテナ線・エッチングパーツといった細かい部品の接着にも対応します。

さらに、円形シールの上に液を盛り上げて硬化させるレジン感覚の使い方でオリジナルのクリアパーツを作ることも可能です。

業者招待日・一般公開日の接着体験

5月13日・14日の業者招待日と5月16日・17日の一般公開日の計4日間は、南館 C-33のアロンアルフアブースで「アロンアルフア 光」を使った2種類の体験コースが用意されています。

体験後にその場で購入することもでき、アロンアルフア 光は210本、アロンアルフア 光 ライトなしは90本が準備されています。

当日は模型づくりにおすすめのアロンアルフアを紹介したリーフレットや、使い方をまとめたアドバイスブックも配布されます。

クリアパーツづくり





円形シールの上にアロンアルフア 光を滴下し、液を盛り上げた状態にします。





盛り上げた液に付属の専用ライトを当てると短時間で硬化が進みます。





剥離紙からはがすと透明感のある丸いクリアパーツが完成し、プラモデルのディテールアップやアクセサリーのパーツとして使うことができます。

レジンのような盛り上げ接着・充填接着を手軽に試せるのが「アロンアルフア 光」ならではの活用法です。

透明パーツの接着





アロンアルフア 光をトレーに出し、ヘラで接着部分に薄く塗布します。





飛行機プラモデルの茶色い胴体パーツにステンレスワイヤーを精密に差し込む接写工程です。

従来の瞬間接着剤では難しかった点と点のような細かい接着も、アロンアルフア 光なら正確に行えます。





クリアパーツをはめ込んだ後に専用ライトを照射すると、白化現象を起こさずに透明なまま固定されます。

キャノピーのような透明パーツが曇らずに仕上がるため、完成品の見栄えが変わります。

小中高生招待日（5月15日）のメタル工作体験





5月15日（金）9:00〜17:00の小中高生招待日には、「アロンアルフア EXTRAゼリー状」と「アロンアルフア はがし隊」を使ったメタル製プロペラ飛行機の工作体験が行われます。

指などについてしまった接着剤は「アロンアルフア はがし隊」で対処できるため、お子様でも安心して参加できます。





金属製プレート2枚をボルトとナットで固定しながら組み上げていく手元の工程です。

アロンアルフア EXTRAゼリー状で金属パーツを接着した後、ネジ締めで補強する本格的な構成になっています。





完成したメタル製プロペラ飛行機は自由にデコレーションでき、そのままお持ち帰りいただけます。

金属部品を使った実践的な工作体験は、ホビーショーならではの内容です。

アロンアルフア 光の4つの特徴





専用ライトをすでにお持ちの方向けに、接着剤単品の「アロンアルフア 光 ライトなし」が1,500円（税込）で用意されています。

アロンアルフア 光の特徴は次の4点です。

アロンアルフアだから強力・瞬間接着紫外線（UV）ライトと比べて目に優しい可視光青色ライトを採用し、照射で硬化時間を短縮ライト照射で白化を防止盛り上げ接着・充填接着も可能で、レジンのような使い方もできます

なお、光透過率のない素材など接着剤にライトの光が届かない場合は、硬化時間の短縮と白化防止の効果は得られません。

専用ライトの光は直接目に当てないよう注意が必要です。

アロンアルフアブース（南館 C-33）では、2,000円（税込）のライト付きセットと1,500円（税込）のライトなし品を当日購入でき、体験を通じてその接着性能を実際に確かめることができます。

模型制作で透明パーツや細かいパーツの接着に悩んできた方には、見逃せない機会です。

アロンアルフア「アロンアルフア 光」の紹介でした。

よくある質問

Q. アロンアルフア 光はどのような素材に使えますか。

A. プラスチックや金属など幅広い素材に対応しています。

ただし、光透過率のない素材など接着剤にライトの光が届かない場合は、硬化時間の短縮と白化防止の効果は得られません。

Q. 一般公開日（5月16日・17日）の第64回静岡ホビーショーへの入場はどうなっていますか。

A. 定員に達したため、事前登録の受付が終了しています。

最新情報は静岡ホビーショーの公式サイトに掲載されます。

Q. 小中高生招待日（5月15日）はどのような体験ができますか。

A. 「アロンアルフア EXTRAゼリー状」を使ったメタル製プロペラ飛行機の工作体験が実施されます。

完成したプロペラ飛行機はそのまま持ち帰ることができます。

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