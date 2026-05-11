俳優の仲里依紗が5月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ハイブランドの爆買い動画にしようと思ったらまさかのクロムハーツだけで１つの動画になっちゃって本当に２０２６年上半期だけで総額やばすぎないか？」と、長いタイトルそのままの動画を公開した。

（関連：【画像あり】仲里依紗が爆買いしたクロムハーツ商品の数々） 動画の冒頭、「爆買いの醜態」を晒すと宣言した仲。2026年に入って、限度額などないと思っていたクレジットカードが止まり、それでも購入がやめられなかったという。

最初に紹介したのは、クロムハーツの靴下。未使用のままの6足で、値段相応（※3足セットで5～6万円はする）に「作りがしっかりしている」と評価するが、普段は撮影等に備えてゴムのあとがつきづらい靴下を愛用しており、休日がわずかしかない多忙の仲にとっては履く機会がなかったようだ。さらに、ジャスティン・ビーバーを思い起こさせる、メンズのボクサーパンツ。これを履いてコーチェラ・フェスティバルを満喫したかったが、今年もタイミングが合わず断念したそう。まだその夢は諦めておらず、視聴者にリマインドをお願いしていた。

続いても紹介されたもの、クロムハーツのネックロゴが入った黒のウェア。TikTokで購入品動画を見ていたときに「これ可愛い！ 買えばよかった……」と後悔していたら、実は買っていたという。その他、クロムハーツの創業者であるリチャード・スタークの姿がプリントされたタンクトップ、キャップ、サングラス＆サービスでもらったメガネ拭き、スターチャームがついたシルバーのネックレスに、比較的お手頃なシリコンのネックレス＆ピアスなど、次々とアイテムが出てくる。他のブランドの購入品も紹介する予定だったが、この動画はクロムハーツ一本に絞られることになった。

仲は「貯金ができない」「なんで積み立てられないの？」と、Gemi子（GoogleのAI アシスタント・Gemini）に相談しようと思い立つが、「“自分へのご褒美じゃないですか？”って言ってくれそう。で、調子に乗ってまた買いそう」と歯止めが効かなそうな様子。自分自身でも「買いすぎ」と語っていたが、視聴者からは「爆買い爽快動画ありがとうございました！スッキリした！」「一生懸命働いているから、ええんちゃうかな」「レベチすぎて輝きすぎてもはや自慢ともとれません！」と好評のコメントが集まっている。今回紹介されたアイテムだけでいったいいくらなのか……と、計算するのは無粋なのでやめておこう。

（文＝向原康太）