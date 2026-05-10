【1位〜6位】5月11日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイディアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気があう人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。金運これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。ラッキーアイテム：スカーフラッキーカラー：ゴールド

【2位】双子座 総合運：★★★★☆

積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、なにか行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。



恋愛運

誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。



金運

あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまでなによりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外のものごとは、可能な限り慎重にするのがカギ。



ラッキーアイテム：巾着



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡牛座 総合運：★★★★☆

やる気もアイデアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッとつかむことができます。



金運

楽しく賑やかに友だちと遊んだり、友だちに会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

今日は、人づきあいを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、なにかあなたのためになる情報が舞い込んできたりしそうです。



恋愛運

幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友だちや知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。



金運

まわりにあわせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付きあいにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。



ラッキーアイテム：手鏡



ラッキーカラー：ピンク

【5位】山羊座 総合運：★★★☆☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人にひと目ボレされたり、知りあいが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。



恋愛運

本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。



金運

お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：和食器



ラッキーカラー：グリーン