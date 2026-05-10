親や祖父母世代が長年暮らしてきた実家の片付けは、大変な作業。荷物が多く、家族それぞれにとって思い入れのある品も。今回、株式会社AlbaLinkが運営する空き家買取隊はこのほど、戸建ての実家の片付けを経験した446人を対象に行った「実家の片付けで困ったこと」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】実家の片付けで困ったことランキング

「実家の片付けで困ったこと」について3位は「思い出の品の扱い（18.4％）」だった。主な意見として「絶対に使い道がないのに、思い出があって捨てられない」（20代女性）、「母が昨年急に亡くなって、兄弟で整理しました。思い出の品や写真が奥から出てきて、涙が出て、片付けが進みませんでした。精神的にきついです」（50代男性）などがあった。



2位は「親の抵抗（22.6％）」がランクイン。「親が『あれもこれも必要』と言うが、全然使っているところを見たことがない物ばかりで困った」（30代女性）、「片付けの最中に親が『それはまだ使える』『高かった』と抵抗するので、説得や衝突に疲れ果て、虚無感に襲われる」（40代男性）などがあった。



1位は「荷物の多さ（35.7％）」となった。主な理由として「一番きつかったのは、物の量が多すぎて作業がまったく進まなかったことです。押し入れや物置には何十年も前の家電や書類が詰め込まれており、仕分けだけで丸一日かかりました」（30代男性）、「押し入れや物置に昔の荷物が大量に残っていて、何から手を付ければいいのかわからなくなったことです」（60代以上男性）などが挙がった。



「実家の片付けの状況」を聞いたところ、1位は「完了した（39.0％）」で、2位「目途が立っていない（24.0％）」、3位「一旦断念した（13.0％）」と続いた。



「片付けた後の実家をどうするか」に関しては、1位は「売却する（41.5％）」、2位に「家族の誰かが住む（30.9％）」が入った。



◆出典元「空き家買取隊は全国の空き家の高額査定に挑戦中【東証上場】」



（よろず～ニュース調査班）