USJ1泊2日の総費用はいくら？ 東京から行く場合のリアルな予算を徹底解説！ オフィシャルホテルvs近隣ホテル

東京からUSJ1泊2日でかかる総費用の目安

東京からUSJへ1泊2日で行く場合、大人1人あたりの総費用はおおむね3万8000円～6万円前後が目安です。主な内訳は、往復交通費、USJの入場料、宿泊費、食費です。

特に大きいのは交通費で、東京－新大阪間を新幹線で移動する場合、往復で約2万8000円前後かかります。USJの1デイ・スタジオ・パスは日によって価格が変わり、8600円～1万1900円です。これにホテル代と食費を加えると、全体では4万円台～5万円台に収まるケースが多くなります。

ただし、エクスプレス・パスを購入する場合は費用がさらに上がります。待ち時間を短縮できる便利なチケットですが、必ず必要というわけではありません。予算を抑えたい場合は、朝早く到着して人気エリアを優先して回る方法も考えられます。

なお、USJでは4～11歳が子ども料金、3歳以下は無料とされているため、子ども連れの場合はチケット代を少し抑えられる可能性があります。なお、12歳でも小学生であれば子ども料金です。



総費用の内訳は交通費・ホテル代・パーク内出費で決まる

USJ旅行の費用で、最も大きな割合を占めるのは交通費です。新幹線代は大きく減らしにくいため、予算を調整するなら宿泊費や現地での出費を見直すのがポイントです。

飛行機のほうが安く見えることもありますが、空港までの移動費や待ち時間もあるため、新幹線のほうが予定を立てやすいでしょう。なお、新幹線は6～12歳未満が子ども料金で、大人の半額が基本です。12歳でも小学生であれば、子どもとして扱われます。

また、見落としやすいのがパーク内での食費です。昼食や夕食、軽食、飲み物を含めると、1日で4000円前後かかることがあります。さらに、お土産を買う場合は数千円ほど上乗せして考えると安心です。予算を抑えたい場合は、食事の一部をホテル周辺で済ませる方法も有効です。

このように、USJ1泊2日の費用はチケット代だけで決まるわけではありません。交通費や宿泊費に加え、現地での出費まで含めて考えることで、実際に必要な金額が見えやすくなります。



オフィシャルホテルと近隣ホテルはどちらが安い？

宿泊費を抑えたい場合は、基本的には近隣ホテルのほうが選びやすい傾向があります。オフィシャルホテルは立地のよさが魅力ですが、その分、近隣ホテルより宿泊費がやや高めになることが多く、プランや時期によっては1人あたり数千円の差が出る場合もあります。

一方、近隣ホテルはパークまで少し歩く場合があるものの、宿泊費を抑えやすい点が強みです。

ただし、オフィシャルホテルには金額以上のメリットもあります。USJまで徒歩ですぐに移動できるホテルであれば、朝の移動が楽になり、閉園後もすぐに部屋で休めます。特に小さな子ども連れや、USJを朝から夜までしっかり楽しみたい人にとって、パークまでの距離が短いことは大きな魅力です。

一方で、宿泊費を優先したい人や、歩くことが苦にならない人であれば、近隣ホテルでも十分に満足できます。ホテル選びでは、単純な価格差だけでなく、「移動のしやすさ」と「疲れにくさ」まで含めて考えることが大切です。

なお、宿泊費の子ども料金はホテルによって異なり、添い寝は無料でも、条件によっては別料金がかかる場合があります。子ども連れで利用する場合は、予約前に料金条件を確認しておくと安心です。

また、大阪では2025年9月1日の宿泊分から宿泊税が改定され、1人1泊5000円以上で課税対象になります。宿泊料金によって200円、400円、500円が加算されるため、最終的な支払額は予約画面で必ず確認しておきましょう。見落としやすい費用ですが、事前に把握しておけば予算オーバーを防ぎやすくなります。



東京からUSJへ行くなら総費用をふまえて予算を決めよう

東京からUSJへ1泊2日で行く場合は、大人1人あたり4万円台をひとつの基準にすると予算を立てやすくなるでしょう。新幹線の往復、スタジオ・パス、ホテル代、食費を合わせると、この金額帯に収まりやすいためです。ホテルをオフィシャルにするか近隣にするかで差は出ますが、大切なのは自分に合った優先順位で選ぶことです。

移動の楽さを重視するならオフィシャルホテル、総費用を抑えたいなら近隣ホテルが向いています。事前に全体の費用感をつかんでおけば、現地で予算オーバーになる心配も減らせます。USJ旅行をしっかり楽しむためにも、チケット代だけでなく、交通費や宿泊費まで含めて計画を立てましょう。



出典

合同会社ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 入場券/年間パス

大阪府 大阪府の宿泊税

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー