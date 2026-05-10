気になるーーーッッ！！【スタバ】リニューアルした「人気ドリンク」って？

【スターバックス】で長年愛されてきた「人気ドリンク」がついにリニューアル！ さまざまな点で進化しており、また違った味わいが楽しめそうです。ホットとアイスのどちらでも飲めるため、気温がどんどん高くなるこれからの時期にもぴったり。今回はそんなリニューアルした、注目のドリンクをご紹介します。

層が美しい仕上がり

スタバの30周年にあわせてリニューアルされた「キャラメル マキアート」。複数の層が透明なカップに映える美しい仕上がりです。@j.u_u.n__starbucksさんいわく「バニラビーンフレーバーシロップという新しいシロップに変わった」とのことで、甘みのある香りがほんのりと楽しめるかも。カフェインレスのディカフェにも変更できるので、夕方や夜でも安心して飲めそうです。

キャラメルソースが本格的に進化！？

「キャラメル マキアート」のリニューアルについてさらに深掘り。@j.u_u.n__starbucksさんによれば「キャラメルソースも新しくなってビックリ」とのこと。「ちょっぴりほろ苦く本格的な風味」が楽しめたとのこと。奥行きのある余韻も感じられそうです。さらに「アイスにはムースフォームが追加」されており、優しい口当たりとマイルドな風味がアクセントに。単品はもちろん、スイーツやサンドイッチのお供に選ぶのもおすすめです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino