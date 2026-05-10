【ＧＩＦＴ 第5話】人香、父親の事故相手・圭二郎にすべてを打ち明ける
【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、10日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
メモリアルカップ出場に向け、ブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤真一）はスネークに勝つための戦術に余念がない。
その伍鉄が自分の父親だと母・広江（山口智子）から聞かされた昊（玉森裕太）は、伍鉄に会い、思ってもいないことを口走ってしまう。
一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。父親が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。思い悩む人香を涼が気にかける。意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。それを聞いた圭二郎は…。
チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第5話あらすじ
メモリアルカップ出場に向け、ブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤真一）はスネークに勝つための戦術に余念がない。
その伍鉄が自分の父親だと母・広江（山口智子）から聞かされた昊（玉森裕太）は、伍鉄に会い、思ってもいないことを口走ってしまう。
一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。父親が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。思い悩む人香を涼が気にかける。意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。それを聞いた圭二郎は…。
チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】