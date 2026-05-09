手土産にいいよねえーーー♡【シャトレーゼ】マニアが買ってる「おすすめスイーツ」

素材や製法にこだわった、手頃な価格のスイーツが多数見つかる【シャトレーゼ】。もちろん、手土産や差し入れとしても喜ばれそうな「スイーツ」も豊富です。今回は、そんなバラエティー豊富なスイーツの中からシャトレーゼマニアも買っている「おすすめスイーツ」をピックアップ。スイーツ系パンやカップスイーツ等、種類の異なるスイーツをご紹介します。シャトレーゼでの、買い物の参考にしてみてください。

おしゃれに楽しむスイーツ系パン

「シャトレーゼLOVER」という@mame48goさんが「気軽に食べられるのに、どこか贅沢な気分にさせてくれる」とおすすめしている、「クレームドフロマージュ」。パン生地の中にクリームチーズが入ったスイーツ系パンです。公式サイトでも「クリームチーズケーキをパンで包み込んだような商品」と紹介されており、スイーツを普段食べない人も食べやすいかも。@mame48goさんは、「ワインと合わせて、ゆったり味わうのも良さそう」ともコメントしています。\205（税込）という、手頃な価格もシャトレーゼならでは。

発酵バターが香る大人向け焼き菓子

過去に「田舎パイ」として販売されていたお菓子がリニューアルされ、「発酵バターの窯焼きパイ」として登場。発酵バターをきかせたパイ生地と餡の甘さを楽しめるお菓子で、@mame48goさんによると、「少し背伸びした“大人向けの焼き菓子”へシフトした感じ」なのだそう。洋風の和菓子のような感覚で、手土産にすれば喜ばれそう。餡はさつまいも、かぼちゃ、あずきの3種類あり、いずれも\129（税込）です。

暑い日の差し入れにおすすめ

これからの季節に、冷たい手土産や差し入れとして渡しやすそうな、「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」。カップ入りのスイーツなので、生ケーキよりも持ち運びやすく、受け取った先でも取り皿を用意する負担が無いところが嬉しいポイント。オレンジソース、レアチーズクリーム、温州みかんゼリー、ナタデココ等、複数の材料が層になり、見た目も鮮やかです。@mame48goさん曰く、「ひと口食べるたびに、フルーツの香りとクリームのやわらかな甘さが重なり、後味はすっきり」なのだそう。価格は、\345（税込）です。

2種類のクリームにうっとり

@hifumi4さんが「だからシャトレーゼはやめられない」「幸せスイーツ」とおすすめしているのは、こちらの「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」です。\108（税込）と手頃な価格ながら、公式サイト曰く「北海道産の乳味あふれる純生クリーム、バニラの芳醇な風味広がるカスタードクリームをたっぷりとつめました」という贅沢仕様。大きな口でがぶっと頬張って食べたいスイーツです。個包装タイプなので、手土産にも向いています。ロールケーキやプリン等と、組み合わせて渡すのも良いかもしれません。

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※こちらの記事では@mame48go様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A