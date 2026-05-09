「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）

日本相撲協会は９日、夏場所の懸賞申し込み総本数が、過去最高の４２２１本になったと発表した。１月の初場所前の３４６９本を大幅に更新した。

にしたんクリニックの運営で有名なエクスコムグローバルは、１１日目の幕内全取組に５本ずつ申し込んだ。現状なら幕内は２０番行われるため計１００本、合計７００万円がかかる。同社の懸賞は「たんたん にしたんクリニック」の読み上げで知られている。

１１日目の総本数は３００本を超える見通しで、１日あたり最多だった今年１月の初場所初日の２５８本を更新する。

力士のトップは横綱大の里で４０８本。大関安青錦の２４５本、横綱豊昇龍の２２２本、関脇熱海富士の１８９本、宇良の１６３本が続く。また、１５日間を通して初めて幕内の全力士に指定懸賞がついた。大の里と安青錦は初日から休場で、掛け替え、払い戻し等の措置が取られるが、実施本数でも過去最多を更新する見込み。

懸賞は１本７万円。力士の取り分が６万円、手数料が１万円。今場所だけで２億９５４７万円が動く算段になる。