◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

１７頭立てで行われ、武豊騎手騎乗で４番人気のサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は１１着に終わった。

道中は中段後方に待機。直線ではレジェンドのムチが飛んだが、前とは差が詰まらなかった。

２５年３月の難波Ｓでオープン入りを決め、昇級初戦の新潟大賞典で２着。チャレンジＣ４着と重賞制覇は間近かと思われたが、京都大賞典１６着、日経新春杯９着と２４００メートル戦で結果を残せず。今回と同じ１８００メートルに距離短縮された大阪城Ｓ２着と復調の兆しを見せていたが、今回、結果にはつながらなかった。

クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が東京新聞杯に続く重賞連勝で、重賞３勝目。勝ち時計は１分４５秒３。２着には５番人気のステレンボッシュ（戸崎圭太騎手）、３着には１０番人気のレガーロデルシエロ（岩田康誠騎手）が入った。

武豊騎手（サブマリーナ＝１１着）「スタートはいつも遅いからね。あまり速い上がりのレースは苦手かな」

丹内祐次騎手（マイネルモーント＝１２着）「最初の一歩目がつまずき加減で二の脚がつかなかったです」

杉原誠人騎手（エピファニー＝１３着）「スタートが決まって人気馬の後ろで折り合いがついて、うまく走ってくれました。一度使って本当に気が良くなっていていい雰囲気でした。ただ、ヨーイドンの展開はこの馬には合わなかったですね」

昆貢調教師（マテンロウレオ＝１４着）「レースが落ち着いてしまいましたからね。それに使うとパフォーマンスが落ちてくるので、やはりリフレッシュして休み明けの時の方がいいみたい」