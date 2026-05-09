「生徒にしてください」阿部亮平、中村倫也＆神木隆之介とのスリーショット！ 「教師役似合いすぎてる」
Snow Man・阿部亮平さんは5月8日、自身のInstagramを更新。中村倫也さん、神木隆之介さんとのスリーショットを披露しました。
【写真】阿部亮平、中村倫也＆神木隆之介とのショット！
「実は僕もまだ完成した映画を観ていなくて！！ 小説と台本を読んで自分の頭の中で出来上がった、三島（ #中村倫也 さん）と本庄（ #神木隆之介 さん）がスクリーンでどう暴れるのか。楽しみ」と続けて、15日公開の映画『君のクイズ』で阿部さんが演じる中学校教師役の姿や主演を務める中村倫也さん、神木隆之介さんとのスリーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「あべちゃん映画デビューおめでとう」「あべちゃんにぴったりの役ですねー」「後頭部さえ可愛いとは何事」「教師役似合いすぎてるよ！」「笑顔が素敵過ぎて眩しいです」「こんなイケメンでめろすぎる先生はいないよなぁ…」「生徒にしてください」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】阿部亮平、中村倫也＆神木隆之介とのショット！
「あべちゃん映画デビューおめでとう」阿部さんは「自分も大好きな小説、小川哲さんの『君のクイズ』。その映画化に微力ですが携わらせていただき、とても光栄に思います」とつづり、5枚の写真を投稿。
「実は僕もまだ完成した映画を観ていなくて！！ 小説と台本を読んで自分の頭の中で出来上がった、三島（ #中村倫也 さん）と本庄（ #神木隆之介 さん）がスクリーンでどう暴れるのか。楽しみ」と続けて、15日公開の映画『君のクイズ』で阿部さんが演じる中学校教師役の姿や主演を務める中村倫也さん、神木隆之介さんとのスリーショットを披露しています。
「すごいショットだね」4月30日の投稿では、自身が出演している朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の企画で、映画『プラダを着た悪魔2』の主演俳優・メリル・ストリープさん、アン・ハサウェイさんに英語でインタビューする様子を披露している阿部さん。視聴者からは「凄すぎる!!!!!」「キラキラした表情がとっても素敵だったよ」「すごいショットだね」「すごいです…尊敬しかありません」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)