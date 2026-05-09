横浜流星×広瀬すずの新ビジュ＆トレーラーを毎月解禁！ 映画『汝、星のごとく』SNSマンスリー企画始動
横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』の公式SNSにて、新ビジュアル＆トレーラーが解禁。マンスリー企画「＃汝星だより」として、公開日の10月9日まで、毎月9日に新ビジュアルとトレーラーが解禁される。
【動画】主人公・櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）がどんな運命をたどるのかを連想させるマンスリートレーラー
本作は、100万部超のミリオンセラーを記録する凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
『流浪の月』（2019）に続き2度目となる第20回本屋大賞も受賞した人気作を実写化した本作。監督に藤井道人を迎え、ダブル主演として横浜流星と広瀬すずが、瀬戸内ののとある島で恋に落ちた櫂と暁海の15年間にわたる人生模様を演じる。
このたび、本作の公開日である10月9日まで、毎月9日に本作の公式SNS（X、Instagram、TikTok）にて特別なビジュアルとトレーラーを順次公開する連載企画「＃汝星だより」が始動。
ビジュアルは劇中の印象的な瞬間を切り取り、主人公・櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）の二人が辿る関係性の変化や、心の機微を繊細に表現した内容になっている。手掛けるのは『お嬢さん』『犯罪都市』『新感染 ファイナル・エクスプレス』など、韓国の名だたる映画ポスターを世に送り出してきたデザインスタジオ「Propaganda（プロパガンダ）」。圧倒的なクリエイティブ力を誇る「Propaganda（プロパガンダ）」とタッグを組み、唯一無二の世界観を映すビジュアルを作り出した。本日解禁となったビジュアルは島で肩を並べて歩く学生時代の櫂と暁海。瑞々しく、どこか哀愁のあるビジュアルとなっている。
さらにビジュアルと併せてマンスリートレーラーも解禁。本編映像や撮影現場の美しい実風景と共に、横浜と広瀬が原作小説で人気の一節を毎月朗読していく。原作の叙情的な文章と二人の声が重なり、情緒あふれる内容に仕上がっている。
今回解禁されたのは、漫画原作者を目指す櫂と将来への不安を拭えない暁海の複雑な心境を切り取っており、二人がどんな運命をたどるのかを連想させる、はじまりの映像となっている。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。
【動画】主人公・櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）がどんな運命をたどるのかを連想させるマンスリートレーラー
本作は、100万部超のミリオンセラーを記録する凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
このたび、本作の公開日である10月9日まで、毎月9日に本作の公式SNS（X、Instagram、TikTok）にて特別なビジュアルとトレーラーを順次公開する連載企画「＃汝星だより」が始動。
ビジュアルは劇中の印象的な瞬間を切り取り、主人公・櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）の二人が辿る関係性の変化や、心の機微を繊細に表現した内容になっている。手掛けるのは『お嬢さん』『犯罪都市』『新感染 ファイナル・エクスプレス』など、韓国の名だたる映画ポスターを世に送り出してきたデザインスタジオ「Propaganda（プロパガンダ）」。圧倒的なクリエイティブ力を誇る「Propaganda（プロパガンダ）」とタッグを組み、唯一無二の世界観を映すビジュアルを作り出した。本日解禁となったビジュアルは島で肩を並べて歩く学生時代の櫂と暁海。瑞々しく、どこか哀愁のあるビジュアルとなっている。
さらにビジュアルと併せてマンスリートレーラーも解禁。本編映像や撮影現場の美しい実風景と共に、横浜と広瀬が原作小説で人気の一節を毎月朗読していく。原作の叙情的な文章と二人の声が重なり、情緒あふれる内容に仕上がっている。
今回解禁されたのは、漫画原作者を目指す櫂と将来への不安を拭えない暁海の複雑な心境を切り取っており、二人がどんな運命をたどるのかを連想させる、はじまりの映像となっている。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。