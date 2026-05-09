ZEROBASEONEソン・ハンビンのステージで幕開け＆INIがヘッドライナー TXT・BLACKPINKジェニ・NCT 127らの名曲続々…カバーステージも【KCON JAPAN 2026／Mカウントダウン1日目セットリスト】
【モデルプレス＝2026/05/09】千葉・幕張メッセにて8日から10日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」が開催された。ここでは8日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。
【写真】「KCON」初登場のデビューして間もないアイドル
8日公演には、DXTEEN（ディエックスティーン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、EVNNE（イブン）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、TWS（トゥアス）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）らが登場。プレショーのKeyveatz・Choi Yu Reeに続き、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のソン・ハンビンがダンサーたちとともにオープニングパフォーマンスを務め、INI（アイエヌアイ）がヘッドライナーを飾った。
アーティストたちの名曲カバーも「M COUNTDOWN STAGE」の魅力の1つ。DXTEENはTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲『CROWN』を、Hearts2Heartsはf(x)の『Electric Shock』を披露。ヘッドライナーのINIは、藤牧京介と許豊凡がP1Harmonyのテオ（THEO）とジウン（JIUNG）とともにFTISLANDのバラード『Love Love Love』を情感たっぷりに、INIの他のメンバー（西洸人・池崎理人／※「崎」は正式には「たつさき」・尾崎匠海・高塚大夢／※「高」は正式には「はしごだか」・木村柾哉・後藤威尊・松田迅・佐野雄大）がヒップホップチューンであるNCT 127『Walk』を勢いよくパフォーマンスし、表現の幅の広さを見せつけた。
さらに、KISS OF LIFEのナッティ（NATTY）＆ハヌル（HANEUL）、izna（イズナ）のチェ・ジョンウン（CHOI JUNGEUN）＆ココ（KOKO）、H//PE Princessのユジュ（YUJU）によるBLACKPINKジェニ（JENNIE）『ExtraL』のカバーも大人の魅力を放つスペシャルコラボに。iznaの2人とユジュはizna誕生のオーディション『I-LAND2:N/a』以来の共演。当時から応援するファンにとっても心温まるステージとなった。
また現在進行中のオーディションにも胸が高まる瞬間が。Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が「X STAGE」に続き本ステージでも勢揃い。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、彼らの先輩にあたるINIの池崎理人と藤牧がMCとして紹介し、さらに木村柾哉と西洸人もステージ上で魅力溢れる姿を予告すると、総勢50人によるシグナルソング『新世界（SHINSEKAI）』のフルパフォーマンスに、会場は歓声に包まれた。
＜Keyveatz＞
『Key Beats』
『Catch my Breath』
＜Choi Yu Ree＞
『たぶん、僕たち』
『Forest』
＜オープニングパフォーマンス：ZEROBASEONE SUNG HAN BIN,RUU, MINAMI, JUNNA, hana, UWA Fabulous Sisters＞
『KOKOWA, SOUL CITY』
＜DXTEEN＞
『両片想い (Mutual Crush)』（KORver）
『CROWN』（原曲：TOMORROW X TOGETHER）
＜Hearts2Hearts＞
『RUDE!』
『FOCUS』
＜KISS OF LIFE・NATTY＆HANEUL、iznaチェ・ジョンウン＆ココ、H//PE Princessユジュ＞
『登場 INTRO + ExtraL』（原曲：JENNIE）
＜EVNNE＞
『Backtalk』（KCON ver）
『STAY』
＜PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI＞
『新世界（SHINSEKAI）』
＜ALPHA DRIVE ONE＞
登場 INTRO
『FORMULA』
『Chains』
＜TWS＞
『You, You』
『OVERDRIVE』
＜KISS OF LIFE＞
登場 INTRO
『Who is she』
『Lucky』（JPNver）
＜P1Harmony＞
INTRO Perf＋『UNIQUE』
『L.O.Y.L.』
『JUMP』（BAND ver）
＜Hearts2Hearts＞
『Electric Shock』（原曲：f(x)）
＜INI＞
登場 INTRO
『DUM』（ALL JPNver）
『LEGIT』（ALL JPNver）
＜INI藤牧京介・許豊凡×P1Harmony・THEO＆JIUNG＞
『Love Love Love』（原曲：FTISLAND）
＜西洸人・池崎理人・尾崎匠海・高塚大夢・木村柾哉・後藤威尊・松田迅・佐野雄大＞
『Walk』（原曲：NCT 127）
＜INI＞
『Busterz』（KORver）
『ALL 4 U』（KORver）
『True Love』 ※トロッコ
『We Are』 ※トロッコ
『FANFARE』（DREAM STAGE）
『DOMINANCE』（KORver）
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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【写真】「KCON」初登場のデビューして間もないアイドル
◆KCON「Mカ」1日目にINI・TWSら登場
8日公演には、DXTEEN（ディエックスティーン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、EVNNE（イブン）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、TWS（トゥアス）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）らが登場。プレショーのKeyveatz・Choi Yu Reeに続き、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のソン・ハンビンがダンサーたちとともにオープニングパフォーマンスを務め、INI（アイエヌアイ）がヘッドライナーを飾った。
◆TXT・NCT127の名曲カバー「日プ新世界」練習生も勢揃い
アーティストたちの名曲カバーも「M COUNTDOWN STAGE」の魅力の1つ。DXTEENはTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲『CROWN』を、Hearts2Heartsはf(x)の『Electric Shock』を披露。ヘッドライナーのINIは、藤牧京介と許豊凡がP1Harmonyのテオ（THEO）とジウン（JIUNG）とともにFTISLANDのバラード『Love Love Love』を情感たっぷりに、INIの他のメンバー（西洸人・池崎理人／※「崎」は正式には「たつさき」・尾崎匠海・高塚大夢／※「高」は正式には「はしごだか」・木村柾哉・後藤威尊・松田迅・佐野雄大）がヒップホップチューンであるNCT 127『Walk』を勢いよくパフォーマンスし、表現の幅の広さを見せつけた。
さらに、KISS OF LIFEのナッティ（NATTY）＆ハヌル（HANEUL）、izna（イズナ）のチェ・ジョンウン（CHOI JUNGEUN）＆ココ（KOKO）、H//PE Princessのユジュ（YUJU）によるBLACKPINKジェニ（JENNIE）『ExtraL』のカバーも大人の魅力を放つスペシャルコラボに。iznaの2人とユジュはizna誕生のオーディション『I-LAND2:N/a』以来の共演。当時から応援するファンにとっても心温まるステージとなった。
また現在進行中のオーディションにも胸が高まる瞬間が。Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が「X STAGE」に続き本ステージでも勢揃い。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、彼らの先輩にあたるINIの池崎理人と藤牧がMCとして紹介し、さらに木村柾哉と西洸人もステージ上で魅力溢れる姿を予告すると、総勢50人によるシグナルソング『新世界（SHINSEKAI）』のフルパフォーマンスに、会場は歓声に包まれた。
◆KCON「Mカ」1日目セットリスト
＜Keyveatz＞
『Key Beats』
『Catch my Breath』
＜Choi Yu Ree＞
『たぶん、僕たち』
『Forest』
＜オープニングパフォーマンス：ZEROBASEONE SUNG HAN BIN,RUU, MINAMI, JUNNA, hana, UWA Fabulous Sisters＞
『KOKOWA, SOUL CITY』
＜DXTEEN＞
『両片想い (Mutual Crush)』（KORver）
『CROWN』（原曲：TOMORROW X TOGETHER）
＜Hearts2Hearts＞
『RUDE!』
『FOCUS』
＜KISS OF LIFE・NATTY＆HANEUL、iznaチェ・ジョンウン＆ココ、H//PE Princessユジュ＞
『登場 INTRO + ExtraL』（原曲：JENNIE）
＜EVNNE＞
『Backtalk』（KCON ver）
『STAY』
＜PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI＞
『新世界（SHINSEKAI）』
＜ALPHA DRIVE ONE＞
登場 INTRO
『FORMULA』
『Chains』
＜TWS＞
『You, You』
『OVERDRIVE』
＜KISS OF LIFE＞
登場 INTRO
『Who is she』
『Lucky』（JPNver）
＜P1Harmony＞
INTRO Perf＋『UNIQUE』
『L.O.Y.L.』
『JUMP』（BAND ver）
＜Hearts2Hearts＞
『Electric Shock』（原曲：f(x)）
＜INI＞
登場 INTRO
『DUM』（ALL JPNver）
『LEGIT』（ALL JPNver）
＜INI藤牧京介・許豊凡×P1Harmony・THEO＆JIUNG＞
『Love Love Love』（原曲：FTISLAND）
＜西洸人・池崎理人・尾崎匠海・高塚大夢・木村柾哉・後藤威尊・松田迅・佐野雄大＞
『Walk』（原曲：NCT 127）
＜INI＞
『Busterz』（KORver）
『ALL 4 U』（KORver）
『True Love』 ※トロッコ
『We Are』 ※トロッコ
『FANFARE』（DREAM STAGE）
『DOMINANCE』（KORver）
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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