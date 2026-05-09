徳村楓大は今季神村学園から加入した

FC町田ゼルビアは5月6日にJ1百年構想リーグ第15節で横浜F・マリノスと対戦。

FWエリキとFW藤尾翔太が得点を決め、2−0で勝利した。先発した高卒1年目のルーキーFW徳村楓大が3つのスタッツでチームナンバー1の数字を残すなど躍動した。

18歳の徳村は、今年1月の全国高校サッカー選手権を制した神村学園（鹿児島）からプロ入りしたルーキー。今季6試合目の出場で、先発はこれが2度目。ウイングバックとしてプレーし、ドリブルでの積極的な仕掛けやデュエルの局面で存在感を示した。

クラブの公式Xはこの試合のスタッツリーダーを公開。後半40分に交代するまで85分プレーした徳村はドリブル数（4）、1対1勝利数（5／ドリブル成功＋タックル成功数）、スプリント数（20）の3項目でチームトップとなった。

チームに貢献するルーキーのパフォーマンスに対してファンも反応。「徳村最強っしょ！！」「まじでwonder boyすぎるね」「スタメンに選ばれても驚かなくなった」「徳村凄すぎる…」「スーパールーキーやんけ」と称賛が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）