パケ、イイじゃん♡【マクドナルド】今しか食べられない「新作バーガー」って？

【マクドナルド】で販売中の「新作バーガー」は、もうチェックした？ 毎年恒例の限定バーガーシリーズではありつつも、今年はいつもより特別感が高め。なんと、発売開始から35周年という節目を迎え、レジェンド級アニメとコラボパッケージ & ありそうで今までなかった新作も登場。5月中旬までの限定販売ながら、パッケージについては早期終了の場合もありうるので、気になる人は急いでチェックしてみて！

あのアニメがパッケージに登場！

今年35周年を迎えたのは、この時期おなじみの「チキンタツタ®」。そして、コラボ相手に選ばれたのは、1979年の放映以来、根強いファンを増やし続けるレジェンド級テレビアニメ「機動戦士ガンダム」です。今回のコラボでは、機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツやキャラクターがパッケージを飾っています。新作バーガー「チーズチキンタツタ」のパッケージは、主人公のアムロとライバルのシャアが描かれたアイコニックなデザインになっています。

ありそうでなかった美味しさに驚くかも

注目すべきポイントは、豪華なコラボパッケージだけでなくバーガーにも。「チーズチキンタツタ」は、チキンタツタシリーズ史上初となるチェダーチーズが入ったバーガーで、ありそうでなかった組み合わせに期待が高まります。実食した@yuumogu22さんによると、「こんな美味しくなる？」「めっちゃ美味しい」と、その相性の良さに驚きを隠せない様子。

もう1つの新作バーガーのパッケージには……

チキンタツタシリーズのもう1つの新作バーガーとして、登場したのが「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」です。パッケージのデザインは、シャア専用ザク。マクドナルドの赤と、モビルスーツの赤がリンクして、このコラボらしい特別感を演出しています。レトロながら疾走感のある、商品名のロゴにも注目を。

油淋鶏の味わいしっかり

さっそく筆者は、「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」を実食。@yuumogu22さんが「めっちゃ油淋鶏」とコメントしているように、ひと口食べてみると、同じチキンタツタパティを使っているとは思えないほどの味わいが口いっぱいに広がりました。香味油の風味とネギの香りで、油淋鶏を食べているような気分を楽しめるバーガーでした。

35周年にふさわしい豪華なコラボパッケージも楽しめるマクドナルドの新作バーガー。販売期間は5月中旬までのため、食べ逃すことなく楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる