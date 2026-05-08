興和は、生活者の「からだの疲れ・不調」に寄り添うブランド「キューピーコーワ」シリーズの一部の製品について、プラスチックの使用量や環境課題解決への貢献が期待できる、STONE−SHEET（以下、「ストーンシート」）素材を採用した容器へ5月出荷分から順次変更していく。



「キューピーコーワヒーリング錠」

ストーンシートは、興和の関係会社のアースクリエイトが開発した、炭酸カルシウムを主原料とした樹脂複合素材。樹脂に炭酸カルシウムを50％以上混ぜることで、可燃ごみとして扱えるプラスチック代替品となるため、容器包装リサイクル法の適用から除外される。原料となる石油系燃料の使用量が削減できることに加え、プラスチックの配合比率削減によりマイクロプラスチック問題・海洋プラスチック問題など環境課題解決への貢献が期待されている。



「キューピーコーワiプラス」

なお、ストーンシート素材を採用した容器への変更にともない、製品の外箱・容器のラベルなどにロゴおよび文言が付与される。





そのほかにも、容器内のポリシート（緩衝材）廃止によるプラスチックの削減や、外箱の紙使用量の削減・添付文書の同梱を廃止する。

興和は、「健康×環境」を経営ビジョンに掲げており、このような環境配慮への取り組みを進めることで、サステナブルな社会の実現へ貢献していく考え。

［対象製品］

キューピーコーワゴールドαプレミアム：30錠、90錠、160錠、280錠

キューピーコーワヒーリング錠：30錠、60錠、120錠

キューピーコーワiプラス：27錠、80錠、180錠、270錠

［変更日］5月出荷分

興和＝https://www.kowa.co.jp