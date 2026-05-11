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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「大粒天然石アクセサリー、出会いと海外仕入れからデザインのこだわりまで全部を話します #レスブリス #アクセサリー アクセサリー #アラフィフファッション #天然石 #ジュエリー」を公開しました。今回は、自身が手がけるブランド「レスブリス」の天然石アクセサリーのこだわりと、種類別のおすすめアイテムを紹介しています。



天然石が好きになったルーツは、小学生のころに読んだ雑誌の特集だと振り返ります。大人になり、中国・広州の巨大な市場で自ら買い付けを行うなど、その情熱は今も続いているといいます。



自身が手がけるブランドのアクセサリーには3つのこだわりがあります。1つ目は「品質AAAランクの石を使用」、2つ目は光を反射して輝く多面カットと楕円形の「オーバル型」、3つ目はどの指にも合わせやすい「フリーサイズ」である点です。石を留める台座の裏側には大きな穴が空いており、「光を取り込んで天然石がより輝きます」と、機能面と美しさを両立させた設計を解説しました。



動画の後半では、天然石ごとの特徴と実際のアイテムを披露しています。 お守りとしても人気が高い「スモーキークォーツ」のリングは、「コーヒーゼリーみたいな透明感」が特徴です。シンプルなTシャツ姿でも天然石アクセサリーが加わることで、大人のオシャレ感が増すといいます。新作のオープンリングについては、「縦にスタッキング（重ねる）するのもかわいい」と活用術を提案しました。



さらに、心を落ち着かせるような淡いピンク色の「ローズクォーツ」や、旅行のお守りにもなる「ターコイズ」に言及。ターコイズはシルバーとの組み合わせが一般的ですが、あえてゴールドと合わせることで、大人の女性が取り入れやすいデザインに仕上げました。



最後に、自己防衛の石と呼ばれる「ブラックオニキス」のピアスを取り上げています。こだわりのマーキスカットを施した漆黒の石が光を反射して輝き、華やかなパーティーシーンにも合うと太鼓判を押しました。



指先や耳元を彩る天然石アクセサリーは、日々のコーディネートのアクセントとしてはもちろん、お守り代わりとしても活躍しそうです。その日の気分や服装に合わせて、お気に入りの石を選んでみてはいかがでしょうか。