「KCON JAPAN 2026」5月8日〜10日幕張メッセで開催。INI・JO1・ZEROBASEONEがヘッドライナー

CJ ENMが主催する、世界最大級のK-カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、5月8日（金）から10日（日）までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。

3日間の夜を彩るハイライト「M COUNTDOWN STAGE」では、KCON史上初となるグローバルアンバサダー、SUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）によるオープニングステージを皮切りに、各日程のヘッドライナー公演、PRESHOW、コラボユニット、カバーステージ、そしてファン参加型の「DREAM STAGE」など、KCONならではの多彩なコンテンツを展開。計31組のアーティストがステージを盛り上げる。

また、「X STAGE」でのSHOWCASEや「ARTIST STAGE」、「DANCE STAGE」など、アーティストとファンがより近い距離で交流ができるステージは、Mnet Plusなどのデジタルプラットフォームを通じて世界へ同時ストリーミング配信される。会場に足を運べない世界中のファンも、言語の壁を超えてリアルタイムでフェスティバルを楽しむことができる。

なお、1時間にわたるフルパフォーマンスを繰り広げる「M COUNTDOWN STAGE」のヘッドライナーは、8日（金）が初のドームツアー開催を発表したINI（アイエヌアイ）、9日（土）が全米デビューと北米ツアー開催を控えるJO1（ジェイオーワン）、10日（日）がグローバルな人気を拡大するZEROBASEONE（ゼロベースワン）となる。

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