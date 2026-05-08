Perfumeが、結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の主題歌「コールドスリープ」を映画公開と同日の5月15日0時に配信リリースする。

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本楽曲は、サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）が映画のために書き下ろした楽曲で、同グループの“コールドスリープ”前にレコーディングされたもの。Perfumeのこれまでの軌跡と、その先の未来までを感じさせる楽曲となっている。

楽曲は5月8日18時より各音楽配信サービスにてPre-add、Pre-saveがスタート。ユニバーサルミュージックの公式サイトでは、配信を記念したPre-add、Pre-saveキャンペーンも実施される。

映画は5月15日より全国公開され、5月7日には北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡の全国6カ所の劇場にて最速上映が開催された。また、映画公開に向けたプロジェクト『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』も現在進行中。本作を受け取った観客の“感想（SIGNAL）”を起点に、上映イベントやライブビューイング、SNS施策などを通じて作品体験が広がっていく取り組みとなっている。その一環として、5月12日～13日には、映像作品の発売を記念したライブビューイングを開催。全国の映画館でアリーナ公演および東京ドーム公演の模様が上映される。

なお5月27日には、結成25周年とメジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』ファイナル公演（4月20日）と、周年の締めくくりとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』（9月23日公演）を収録したライブ映像作品がリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）